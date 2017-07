Përdhunonte lopën zvicerane, ja dënimi që mori kosovari

Në gjyqin e zhvilluar në Zvicër është dëshmuar se kosovari ka abuzuar tri herë seksualisht me lopën në një fermë të një zvicerani. Po kaq ka pranuar edhe vetë i akuzuari, një kosovar 60 vjeçar dhe është dënuar me një gjobë prej 11 mijë frangash me kusht. Ky dënim është shpallur të martën nga Gjykata e Qarkut See-Gaster në Kantonin St. Gallen, shkruan südostschweiz.ch.

Përveç për abuzim seksual me kafshë, torturim të shumëfishtë të kafshës, kosovari është përgjigjur para gjyqit edhe për prishje të shumëfishtë të rendit publik, transmeton albinfo.ch. Po kështu, te ai janë gjetur edhe disa armë të ftohta, që ndalohen me ligj.

Dënimi me gjobë, kosovarit i është lidhur me një afat trevjeçar.

Sipas “tagblatt.ch” ai akuzohet për disa raste, por ngarkohet edhe për keqtrajtim të kafshëve. Mbi të gjitha, akuza e fundit doli të jetë shumë absurde, transmeton albinfo.ch.

Fillimisht, kosovari ishte paditur nga një familje fshatare, sepse ai kishte hyrë pa leje në ahurin e lopëve të tyre. Kur fermerët vunë re se diçka nuk ishte në rregull me stallën e tyre, ata instaluan një kamerë survejimi që e filmonte të pandehurin kur ai hynte brenda pa lejen e tyre.

Kamera e survejimit kishte regjistruar skena bizare, kur 60-vjeçari kishte marrëdhënie seksuale me kafshët, transmeton albinfo.ch. Në gjykatë, i pandehuri pranoi se kishte bërë tri herë marrëdhënie seksuale me lopën e zviceranit.

Me sa duket, ai keqtrajtonte të njëjtën lopë disa herë ngaqë ajo nuk kishte lëvizur, siç ishte arsyetuar në gjykatë kosovari.

Megjithëse i pandehuri kishte bërë një rrëfim në gjykatë, ai nuk mund ta justifikonte veprimin e tij të turpshëm. Ai ishte i zemëruar me veten se kishte abuzuar me lopën, shkruan “tagblatt.ch”. Ai kërkoi falje pronarëve të lopës për veprën e tij dhe u zotua se kurrë nuk do ta bëjë të njëjtin veprim, përcjell albinfo.ch.