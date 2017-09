Interkonjeksioni, Gjermania ndërmjetëson konfliktin Serbi-Kosovë

Qeveria gjermane është vënë në lëvizje për zgjidhjen e konflikit mes Serbisë dhe Kosovës për çështjen e linjës së interkonjeskonit të transmetimit të energjisë mes dy vendeve.





Berlini zyrtar kërkon përshpejtmin e zgjidhjes së mosmarrëveshjes dhe përmes një shkrese zyrtare Ministria e Bashkëpunimit dhe Zhvillimit Ekonomik të Gjermanisë i është drejtuar Sekretariatit të Energjisë në Vjenë për zhbllokimin e situatës.





Vetë shteti gjerman është veçanërisht i shqetësuar, pasi mosmarrëveshjet po mbajnë peng investimet në sektorin e energjisë në rajon dhe po bllokojnë integrimin e tregut rajonal të energjisë në Ballkanin Perëndimor.





Serbia në fakt nuk po lejen përdorimin e kësaj linje, e cila i shërben jo vetëm këtyre vendeve, por gjithë rajonit, përfshirë Shqipërinë. Kështu, sasitë e energjisë që mund të kalojnë nga Serbia përmes Kosovës në drejtim të Shqipërisë nuk mund të vijnë, duke bërë që linja e interkonjeksionit mes dy vendeve shqipfolëse të jetë jashtë përdorimit. Qeveria gjermane ka qenë financuese e këtij projekti me 75 milionë euro.





Shqipëria ka bërë disa ankesa në Sekretariatin e Energjisë, i cili ka negociuar mbi kundërshtitë e palëve dhe ka arritur në një marrëvshjeve bilaterale që gjithësesi nuk është zbatuar.