FOTO/ Apple iOS 11 dhe watchOS vijnë më 19 shtator

Apple prezantoi iOS 11, qershorin që shkoi dhe siç pritej do të lëshojë atë një javë e gjysmë pas shfaqjes së pajisjeve të reja iPhone, 19 shtator.





Përdoruesit e iPhone dhe iPad do të kenë një pamje të ridizajnuar me një qendër të re kontrolli të përshtatshëm, Siri më të mirë, modalitetet e Live Photo dhe shumë më tepër se kaq.

iPad nga Apple po bëhet shumë më i mirë me iOS 11. Procesi i iPad Pro më në fund do të marrë shumëfishimin e vërtetë dhe mbështetjen më të madhe të aplikacionit Split View. Aplikacioni i ri i skedarëve lejon ndarjen e vërtetë të skedarëve midis aplikacioneve. Drag and drop është po ashtu në dispozicion, më në fund.





Gjithashtu risia në tabletët iPad Pro është dock i ri, që vepron dhe duket ashtu si në macOS dhe është në dispozicion në çdo aplikacion dhe çdo ekran, shkruan tg.

Duke folur për macOS – High Sierra do të dalë në publik më 25 shtator.