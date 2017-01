Sulejman Abazi: Mos hidhni baltë mbi historinë e ushtrisë shqiptare

Nga Sulejman ABAZI





[Mbi absurdin e një "plani sekret" dhe momentet politike]





Sot po dalin shumë njerëz që shkruajnë për të kaluarën e Forcave të Armatosura të Shqipërisë, duke e sjellë situatën në analizë me mendësitë e sotme, pa kurrfarë përgjegjësie dhe duke harruar, se këtu flasim për një kohë tjetër, me kushte e situata të tjera dhe, mbi të gjitha, për historinë e vendit tonë dhe ky është vendi ynë, të cilin edhe pse me halle shumë, në do ta duam tërë jetën. Një ish pedagog bën analizën e viteve 1981, kur nuk ka qenë i përfshirë në instancat e larta të ushtrisë dhe tenton të analizojë deklarimet e kufizuara që kanë bërë disa kuadro të lartë të asaj kohë, nën përgjegjësinë e tyre. Përballemi me një analizë gjysmake, që është shumë larg të vërtetës dhe, mbi të gjitha, injoron shumë përfundime të analizës politiko ushtarake të kohës, në zhvillime të mundshme të një përplasjeje brenda ballkanike...