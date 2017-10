Siguria ushqimore dhe kategoritë e analizave që realizon ISUV

Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe i Veterinarisë (ISUV) është Instituti i Referencës Kombëtare për Shqipërinë në lidhje me sigurinë ushqimore. Dy departamentet, të cilat janë të përfshirë në sigurinë ushqimore, funksionojnë bazuar në ligjin “Për Shërbimin Veterinar në Republikën e Shqipërisë” Nr. 10465, datë 29.09.2011, ligjin e “Për Ushqimin” Nr. 9863, datë 28.01.2008, dekrete të qeverisë, norma kombëtare dhe/ose ndërkombëtare, me të cilat shteti urdhëron zbatimin me akte dhe normativa (direktiva dhe vendime të komunitetit evropian).





Organizimi i Departamentit të Menaxhimit të Cilësisë dhe Shërbimeve

Misioni i Departamentit është ngritja e kompetencës teknike të laboratorëve të provave, me qëllim që Laboratorët e Institucionit tonë, si i vetmi Institucion Reference në Shqipëri, të japin rezultate sa më të besueshme. Për këtë qëllim, stafi i Departamentit në mënyrë aktive dhe të vazhdueshme ka marrë pjesë në të gjitha proceset apo aktivitetet e ISUV-it, si të tipit menaxhues, ashtu edhe teknik. Departamenti është i përbërë nga dy Sektorë:





1. Sektori i Menaxhimit të Cilësisë





Pjesë integrale e tij janë:

- Laboratori i Metrologjisë, i cili merret me kontrollin e brendshëm të instrumenteve matëse; Preparatoria Speciale, e cila merret me përgatitjen e terreneve kulturale;

- Zyra e Pritjes së Kampionëve, përgjegjëse për pranimin e kampionëve për laboratorët e Departamentit të Mikrobiologjisë Ushqimore e Monitorimit të Ujërave dhe Departamentit të Toksikologjisë, Monitorimit të Mbetjeve dhe Cilësisë.





2. Sektori i Burimeve Njerëzore dhe i Shërbimeve

Garanton zbatimin e procedurave për prokurimet e nevojshme, me qëllim realizimin në kohë të aktiviteteve të ISUV-it, si dhe zbatimin e politikave dhe legjislacionit në fuqi në fushën e administrimit të burimeve njerëzore.





Sipas objektivave institucionale, objekt i aktivitetit të Departamentit ka qenë ruajtja e standardeve të arritura në laboratorët e Akredituar të Departamentit të Mikrobiologjisë Ushqimore dhe zgjerimi i Sistemit të Menaxhimit në laboratorë të tjerë të ISUV-it.





Kategoritë e analizave që realizon ISUV





Sektori realizon dy kategori analizash:

• Analiza zyrtare (analiza në kuadër të planeve të monitorimit dhe të inspektimeve të AKU-së);

• Analiza jozyrtare, të autokontrollit.





Aktiviteti i tij monitorues është bazuar në zbatimin e tri Planeve Kombëtare, pikërisht në:

1. Planin e kampionimit të zonës së rritjes dhe mbledhjes së molusqeve bivalvë të gjallë, BM1: Laguna e Butrintit, Sarandë (Nr. 8795 Prot., datë 17/12/2014 dhe Nr. 424 Prot., datë 16/01/2015);





2. Planin e kampionimit të zonës së rritjes dhe mbledhjes së molusqeve bivalvë të gjallë, Gjirin e Shëngjinit, (Nr. 424 Prot., datë 16/01/2015);





3. Planin e kampionimit të zonës së rritjes dhe mbledhjes së molusqeve bivalvë të gjallë, Gjiri i Butrintit, në Ksamil, Sarandë, Qarku Vlorë (Nr. 424 Prot., datë 16/01/2015 dhe Nr. 9658 Prot., datë 15/12/2015);





4. Planin e marrjes së mostrave dhe kontrollit në prodhimin dhe tregtimin e produkteve të peshkimit për disa nga parametrat më të rëndësishëm (Nr. 424 Prot., datë 16/01/2015).





5. Është për t’u vlerësuar nisma për zgjerimin e monitorimit të zonave të rritjes së midhjes, duke qenë se synimi ynë, si MBZHRAU është rihapja e eksportit të midhjeve.





Në zbatim të këtyre planeve, sektori ka analizuar 3 kategori matricash:

1. Kampionët e molusqeve bivalvë të gjallë (M. galloprovincialis) për praninë e biotoksinave PSP, ASP; kampionët e molusqeve bivalvë të gjallë (M. galloprovincialis) për hidrokarburet aromatike policiklike (PAH); kampionët e ujit për përcaktimin e fitoplanktonit potencialisht toksik dhe të algave mikroskopike bentonike/epifitike potencialisht toksike;





2. Mostrat e peshkut të freskët për praninë e TVB-N-së dhe histaminës. Përveç analizave të mësipërme, sektori kryen edhe përcaktimin e histaminës në peshq/produkte peshkore, në kuadër të analizave zyrtare dhe të autokontrollit. Struktura analitike e sektorit përfshin 7 metoda analitike të operueshme (Tabela 10) në 16 grupmatrica.

Katër prej metodave, janë të akredituara nga organizata kombëtare dhe ndërkombëtare:





• Metoda për vlerësimin e sasisë dhe përbërjes së fitoplanktonit;

• Përcaktimi i “Paralytic Shellfish Poisoning”/PSP në molusqet bivalvë;

• Përcaktimi i acidit domoik “Amnesic Shellfish poisoning”/ASP në molusqe;

• Përcaktimi i histaminës në produktet peshkore.





Struktura e ISUV

Funksioni i përgjithshëm

Monitoron gjendjen epizootike te vendit për sëmundjet virale, bakteriale, parazitare, zooteknike dhe helmimeve;

Diagnostikon sëmundjet dhe përcakton skemat e efikase për luftimin e tyre;

Prodhon biopreparatet veterinare si : vaksina, alergene, antigene etj;

Kontrollon pjesën mikrobiologjike të produkteve dhe nënprodukteve ushqimore me origjine shtazore (te prodhuara ne vend ose te importuara);

Ben kontrollin e mbetjeve te substancave;

Departamenti i Shëndetit të Kafshëve

Departamenti i Shëndetit të Kafshëve . Ky departament përbëhet nga 6 sektorë;





a) Sektori i Bakteriologjisë

Ky sektor përbëhet nga;

Laboratori i sierologjisë

Laboratori i bakteriologjisë

b) Sektori i Virologjisë





Ky sektor përbëhet nga;

Laboratori i anatomohistiopatologjisë

Laboratori i sëmundjeve virale të shpendëve

Laboratori i sëmundjeve virale të kafshëve

Laboratori i biologjisë molekulare

Laboratori i iktiopatologjisë

c) Sektori i Mykologjisë.

d) Sektori i Parazitologjisë

Laboratori i parazitologjisë.

e) Sektori i Epidemiologjisë

f) Sektori i Kontrollit të Barnave Veterinare

Departamenti i Mikrobiologjisë Ushqimore

Ky departament përbëhet nga 2 sektorë e përkatësisht :

a) Sektori i Kontrollit Mikrobiologjik të Produkteve Shtazore.





Ky sektor përbehet nga:

Laboratori i kontrollit mikrobiologjik të qumështit dhe nënprodukteve të tij.

Laboratori i kontrollit mikrobiologjik të prodhimeve të detit.

Laboratori i i kontrollit mikrobiologjik të mishit dhe nënprodukteve të tij.

Laboratori i i kontrollit mikrobiologjik të ushqimeve të kafshëve.

b) Sektori i Produkteve të Peshkut dhe Monitorimit të Molusqeve.



Ky sektor ka në përbërje të vet këto laboratorë:

Laboratori i biotoksinave

Laboratori i fitoplanktonit

Laboratori i histaminës.

Departamenti i Toksikologjisë dhe Cilësisë

Ky departament është i përbërë nga 3 sektorë

a) Sektori i Toksikologjisë dhe Mbetjeve.

Ky sektor ka në përbërje të tij laboratorët;

Laboratori i mbetjeve të medikamenteve veterinare.

Laboratori i mbetjeve të metaleve të rënda.

b) Sektori i Vlerësimit të Cilësisë së Ushqimeve.

Ky sektor përbëhet nga këto laboratorë;

Laboratori i drithërave dhe nënprodukteve të tij

Laboratori i qumështit dhe nënprodukteve të tij.

Laboratori i verës dhe pijeve alkoolike.

Laboratori i vajit, yndyrave bimore dhe konservave të produkteve bimore të përpunuara

Laboratori i ujërave dhe produkteve të tjera ushqimore.

c) Sektori i Analizave të PMB-ve.

Ky sektor përbëhet nga :

Laboratori i regjistrimit të pesticideve.