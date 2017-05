Ilir Meta: “Skrapari ka bukuri pafund dhe unë besoj që ato do të kthehen në një shans dhe në një mundësi për të gjithë"

Kryetari i Kuvendit z. Ilir Meta mori pjesë në ceremoninë e hapjes së sezonit turistik në Bashkinë e Skraparit dhe të inaugurimit të fillimit të punimeve të rrugës Skrapar-Përmet.





Të pranishëm në këtë aktivitet ishin deputetët e Kuvendit të Shqipërisë Silva Caka, z. Gledion Rehovica, z. Fidel Ylli, Kryetari i Bashkisë së Skraparti z. Nesim Spahiu etj.





Gjatë ceremonisë së hapjes së sezonit Turistik, Bashkia e Skraparit kishte organizuar edhe një panair me produktet ushqimore bio të zonës.





Meta në këtë aktivitet u shpreh se investimet që janë kryer në Bashkinë e Skraparit do të bëjnë të mundur rritjen e numrit të turistëve si edhe rritjen e mirëqenies së banorëve të Skraparit.





“Skrapari ka bukuri pafund dhe unë besoj që ato do të kthehen në një shans dhe në një mundësi për të gjithë banorët e kësaj zone për të jetuar më mirë dhe për të siguruar një të ardhme shumë më të mirë”,- u shpreh z. Meta.





Lidhur me fillimin e ndërtimit të rrugës Përmet-Skrapar, z. Meta u shpreh se kjo është një rrugë mjaft e rëndësishme dhe një shpresë mjaft e madhe për zhvillimin e gjithë zonës dhe do të bëj të mundur lidhjen e luginës së Osumit me luginën e Vjosës, si edhe lidhjen e Beratit me Gjirokastrën nëpërmjet Skraparit dhe Përmetit.