Rooney i fiksuar me kumarin, harxhon 600 mijë euro për vetëm dy orë në kazino

Situata e futbollistit të Manchester United, Wayne Rooney, nuk duket e mirë. Kapiteni i djajve të kuq prej kohësh ka humbur rolin e liderit në skuadër me aktivizimin e pakët, por përpos kësaj, edhe jashtë situata nuk duket ndryshe.





31-vjeçari siç raporton britanikja “The Sun” është parë të frekuentojë kazinot e qytetit në orët e vona duke luajtur shuma të konsiderueshme parash. Një reporter deklaron se idhulli i 20 herë kampionëve të “Premier League” ka humbur gati 600 mijë euro (rreth 500 mijë sterlina), në vetëm dy orë në Kazino.





“Mbërriti në mesnatë, në mesjavë, kur në Kazino nuk kishte shumë njerëz. Shkoi në zonën VIP dhe qëndroi aty deri në orën 2 të mëngjesit. Wayne po luante në mënyrë të pakontrolluar. Fiksonte tavolinën dhe fishat, duke vënë baste të vazhdueshme në ruletë dhe në lojën “Black Jack”. Ndërkohë që luante, konsumonte edhe birrë, por nuk ishte i dehur. Ishte gati i magjepsur nga loja. Kur ishte te ruleta, vendosi shumë baste për të kuqen dhe gjithashtu te numrat tek. Vazhdonte të humbte shumë, por kjo e shtynte që të luante edhe më shumë”, citon “The Sun” burimin që ishte dëshmitar okular i ngjarjes.