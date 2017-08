Objektivi i Barcelonës, Katalanasit rrisin ofertën, 145 mln euro për Coutinhon

Barcelona vijon të këmbëngulë për Filip Kutinjon. Sipas mediave britanike klubi katalanas e ka rritur edhe më shumë ofertën për shërbimet e brazilianit. Raportohet se spanjollët kanë zyrtarizuar ofertën e re prej 145 milion eurosh. Tashmë pritet përgjigjia e rradhës e klubit anglez





Pavarësisht refuzimeve të vazhdueshme të Liverpoolit, Phiplipe Coutinho është kthyer në një fiksim për Barcelonën. Mediat britanike raportojnë se klubi katalanas ka depozituar një tjetër ofertë zyrtare për të drejtat e brazilianit dhe oferta në fjalë është shumë serioze pasi në tryezë janë vendosur 145 milion euro.





Barcelona ka nevoje të menjëhershme per një anësor pas largimit te Neymar për te PSG dhe pavarësisht se është rikthyer Duelofeu, trajneri Valverde këmbëngul për të afruar Coutinhon. Ekziston mundësia që kësaj here Liverpooli të dorëzohet, pavarësisht se trajneri Jurgen Klopp ka deklaruar se asnjë futbollist nuk do të largohet nga “të kuqtë”.