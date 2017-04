Java e 31-të fillon me derbi dhe mbyllet me duel mbijetese

Sektori i Garave në FSHF ka përcaktuar kalendarin e javës së 31-të të Kategorisë Superiore. Sipari i javës së 6 nga fundi do të ngrihet nga derbi i kryeqytetit mes Tiranës dhe Partizanit që do të luhet ditën e premte në orën 19:00.





Më pas të shtunën dhe të dielën do të luhen nga dy ndeshje. Në orën 16:00 të së shtunës do të zbresin në fushë Vllaznia ndaj Korabit dhe Kukësit ndaj Laçit, ndërsa në të njëjtën orë të nesërmen Luftëtari do të përballet me Skënderbeun.





Në orën 19:00 të së dielës do të luhet ndeshja e fundit mes Teutës dhe Flamurtarit, një sfidë direkte për mbijetesë.





KATEGORIA SUPERIORE – JAVA 31

E premte, 28 prill 2017

19:00 | Tirana – Partizani (“Selman Stërmasi”)

E shtunë, 29 prill 2017

16:00 | Vllaznia – Korabi (“Loro Boriçi”)

16:00 | Kukësi – Laçi (“Zeqir Ymeri”)

E diel, 30 prill 2017

16:00 | Luftëtari – Skënderbeu (“Gjirokastra”)