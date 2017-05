Veshja e Ramës në Bruksel, Berisha publikon foton e tij: Krenar me Narko-Republikën

Veshja e kryeministrit Edi Rama në Bruksel nuk mund të mos komentohej nga ish-kryeministri Sali Berisha, i cili madje i ka kushtuar një status në “Facebook”.





Duke e quajtur sërish “Noriega”, Berisha publikon një foto të kryeministrit Rama me një bluzë me gjethen e kanabisit përpara dhe madje të shkruar. E për dixhiturë të fotos, Berisha shkruan “Krenar me Narko-Republikën”.





“Noriega mbrëmë në Bruksel në darkën zyrtare për kryeministrat e Ballkanit Perëndimor! Krenar me Narko-Republikën! sb”, shkruan ish-kryeministri Sali Berisha.