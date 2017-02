O tempora O mores...

Edi Rama zbuloi sot se autorët e grabitjes me armë, në mes të ditës, pranë Rinasit, qenkan disa, opozita, media, qytetarët dhe çdo mendje kritike në vend.

Ndërkohë, ai vetë, ai që veshi kriminelët me uniformë policie, që mban minister njeriun me të lidhur me krimin në tërë sojin e tij, s'paska asnjë pergjegësi për grabitjet, drogën, tritolin, vrasjet, krimin që ka gjunjezuar shtetin.

Ky është karvani i zullumit që vetëm leh.

Ne do ta ndalim.