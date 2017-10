Rama: S’ka më ankesa me letra në Kryeministri, shkrihet zyra e Marrëdhënieve me Publikun

Kryeministri Edi Rama, pasi ka prezantuar platformën online të bashkëqeverisjes me qytetarët, ka bërë me dije se zyra për Marrëdhëniet me Publikun në Kryeministri do të shkrihet.

Rama është shprehur se nuk do të ketë me letra nga qytetarët që do të dërgohen në Kryeministri që shprehnin ankesa, dhe më pas ato i adresoheshin institucioneve përkatëse.





Kryeministri tha se tani e tutje çdo ankesë do të kalojë përmes platformës online, dhe më pas do të merren veprimet e duhura për të vërtetuar nëse denoncimi është i vërtetë.