Pas Tahirit, reagon ashpër Paloka: Letra nga Italia mori dhe Rroshi, por pyet Ramën pse...

"Nga keto letrat qe po tund Tahiri, moren dhe Roshi i Kavajes dhe nje pjese e te inkriminuarve te tjere te Rames, madje edhe kur kishin qene te denuar e jo thjesht te hetuar." Kështu ka deklaruar menjëherë flakë për flakë, deputeti demokrat Edi Paloka, pasi deputeti socialist Saimir Tahiri shpalosi para medias sot, një dokument që ai pretendoi se e nxirrte të pafajshëm nga hetimet e bandës së Habilajve dhe trafiku i drogës.





Ky, Tahir Habilaj , duhet te pyesi Ramen ( se keshtu sqarohet dhe publiku);

Pse e largoi nga minister?

Pse me gjithe se ishte “ministri me i suksesshem “ dhe me gjithe “suksesin” ne zgjedhje , nuk e vuri me ne listen e ministrave?

Pse e perjashtoi nga grupi parlamentar ?

Rama di ndonje gje me shume apo nuk di asgje per kete ceshtje?