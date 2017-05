Misteri në mitingun e opozitës, mbi 140 të helmuar

Disa pjesëmarrës në hapjen e fushatës së PD-së paraqiten në spital me skuqje, kruarje dhe djegie të syve. Angazhohet anti-terrori dhe shërbimet sekrete





Mbi 140 persona, të gjithë pjesëmarrës në mitingun e hapjes së fushatës elektorale të opozitës ditën e shtunë, janë paraqitur gjatë orëve të mëngjesit të djeshëm në spitalin e Tiranës me shenja helmimi e infeksioni. Shenjat e helmimit kanë prekur dhe kryetarin e opozitës Lulzim Basha, i cili gjithashtu është paraqitur në spital në orët e para të mëngjesit të së dielës. Që të gjithë të prekurit kishin të njëjtat simptoma, si skuqje, kruarje dhe djegie të syve apo dhe irritim në fytyrë dhe në pjesën e qafës. Disa prej tyre kanë shfaqur edhe vështirësi të lehta në frymëmarrje. Vetëm një numër i vogël është mbajtur në spital për kujdes të mëtejshëm, ndërsa pjesa tjetër ka lënë brenda një kohe të shkurtër spitalin. Vetë të prekurit i kanë konstatuar pasojat disa orë pas mitingut të Partisë Demokratike, që u zhvillua në mbrëmjen e së shtunës para selisë së kryeministrisë. Ata kanë rrëfyer për shqetësimet që kanë ndjerë si skuqje, kruarje dhe djegie të syve, ndërsa më pas i janë drejtuar spitalit. Më të prekurit kanë rezultuar ata që ndodheshin pranë tribunës, ku ka folur kryetari demokrat, Lulzim Basha dhe kandidatët për deputetë të opozitës. Edhe ish-ministri i Shëndetësisë, Tritan Shehu, tha për mediat se “kemi të bëjmë me një veprim të dëmshëm mbi organizimin e njeriut nga faktorë të jashtëm”. “Ka irritime të syve, ka dëmtime të epitelit të kornesë, është masive që tregon që ka pasur një faktor të jashtëm. Një pjesë e madhe ka pasur vetëm irritime. Këto simptoma japin dhimbje, japin skuqje, kërkojnë një pushim”, tha Shehu. Ai e përjashtoi mundësinë që një efekt i tillë të vijë nga tullumbacet, ndërsa nuk preferoi të japë shkaqet e asaj që ndodhi në mënyrë të mistershme. “Në një ambient të hapur, edhe nëse fishekzjarrët shkaktojnë ndonjë dëmtim është për personat më të afërt, jo aq masivisht. E hedh poshtë këtë hipotezë”, u shpreh ish-ministri.