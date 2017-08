Kryetarja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, e ftuar në studion e “ABC News” deklaroi se opozita nuk është çështje numrash por çështje morali.





“Nisur nga kjo Lëvizja Socialiste për Integrim do të bëjë opozitë frontale ndaj Partisë Socialiste”- theksoi ndër të tjera Kryemadhi.





Sipas saj, opozita duhet të jetë e bashkuar, pasi nuk ka të bëjë me ndonjë garë se kush do të jetë opozita, por ajo përballjen duhet ta ketë me Partinë Socialiste.