Dosjet e komunizmit, Arkiva do t’i dorëzojë pranë Autoritetit të Informimit

Drejtoria e Përgjithshme e Arkivave dhe Autoriteti për Informimin mbi Dokumentat e ish-Sigurimit të Shtetit nënshkruan këtë të premte marrëveshjen me anë të së cilës këtij të fundit i vihen në dispozicion të gjitha dosjet për zbardhjen e krimeve gjatë periudhës së diktaturës.





“Siç përcakton edhe ligji i gjithë ky dokumentacion do të mblidhet në një. Fondi do të bashkohet në mënyrë që të gjitha krimet, të gjitha ngjarjet, të cilat kanë ndodhur në regjimin e kaluar të zbardhen dhe e vërteta të dalë në shesh. Krimet e ndodhura në të kaluarën duhet të zbardhen një herë e mirë pa lënë hapësirë për manipulime dhe pa lënë hapësirë për shantazhe, kërcënime e veprime të tjera, të cilat ndodhin kur e vërteta nuk zbardhet”, thotë Ardit Bido, Drejtor i Arkivës së Përgjithshme të Shtetit.





Përpunimi i plotë i materialit do të jetë një proces afatgjatë, por në shtator ky institucion do të ketë një përgjigjje për zbardhjen e kësaj pjese të historisë.