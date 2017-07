Koreografi i Beyonces i mëson Era Istrefit qëndrimin e një DIVE

Era Istrefi nuk njeh kufinj, koreografi i Beyonces i mëson qëndrimin e një DIVE…

Chris Grant është koreografi i dives boterore, Beyonce. Ai tashmë është në Prishtinë dhe është duke punuar për një koreografi të Era Istrefit. Kjo pasi Era ka një përformance shumë të rëndëshishme për të bere dhe ai ka ardhur në Prishtinë për të punuar me Erën për festivalin në të cilin do të performojë në Rusi. Chris mban “firmën” e shume performancave “live” të artistes botërore dhe shumë të dashur për të gjithë, Beyonces, shkruan intv.al. Së fundmi edhe Era nuk ka mundur dot pa publikuar foto gjatë provave me Chris Grant para nisjes për në Rusi. Dhe në fotot dhe videot më poshtë duket fare mirë që ai po e “stërvit” për të pasur qëndrimin e një DIVE.