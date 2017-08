Aktorja Jennifer Lawrence, nudo për revistën “Vogue”

Jennifer Lawrence pozon nudo për revistwn “Vogue”. Aktorja e famshme duket krejtësisht pa “makeup” dhe me flokë të shkatërruara në foton e mrekullueshme që u postua në faqen e Instagramit të revistës. 26-vjeçarja fituese e çmimit Oscar ka pozuar e ulur në tokë, duke mbukuar pjesët intime. Ky numër i revistës së njohur del në treg në muajin shtator.





Bashkë me foton, revista “Vogue” shkruan: “Në moshën 26-vjeçare, Jennifer Lawrence është një nga aktoret më të suksesshme dhe më të vlerësuara në planet. 4 herë e nominuar për çmim Oscar dhe fituese e çmimit Oscar për interpretimin në Silver Linings Playbook. Ajo u bë e njohur me sagën e famshme” The Hunger Games dhe me filmat X-Men”.