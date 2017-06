Misionarët aleatë për luftën partizane

Prof. Asoc. Dr. Bernard Zotaj

Përvoja botërore dhe evropiane për fashizmin





Në vitet e para të Luftës së Dytë Botërore, për Shqipërinë, nuk ishte aspak e sigurt, nëse do të ekzistonte e pavarur. Pika e kthesës, do të shkruante R. Hibbert, ndodhi më 1943-1944, kur lufta partizane e bënë të sigurt, se vendi do të ringjallej brenda kufijve para 1939-s. Historia botërore, si dhe ajo, evropiane na ka treguar se bashkëpunëtorët nazi-fashistë janë dënuar pas Luftës. Në Francë njihej Filip Peteni, heroi francez i Luftës së Parë Botërore, por që kishte postin e Kryeministrit kur u pushtua Franca, u la në detyrë dhe bashkëpunoi me gjermanët. U justifikua, se bashkëpunoi me gjermanët për të ruajtur Parisin nga shkatërrimet. Qeveria e Sharl De Golit e burgosi si bashkëpunëtor dhe e internoi në ishull. Norvegjia, poetin nobelist Knut Hamson, e burgosi dhe u mbajti gjatë në burg, sepse me shkrimet e tij përkrahu nazizmin. Edhe Amerika, që njihet si vendi më antikomunist në botë, dënoi me burgim Ezra Paund, nobelistin në letërsi, për propagandimin e nazizmit dhe fashizmit. Dënimi i bashkëpunëtorëve të fashizmit nuk është fenomen shqiptar.





Shkruajnë misionar të aleatëve gjatë LANÇ-it

Në mjaft dokumente të botuara, vitet e fundit nga ish misionar të aleatëve gjatë LANÇ-it në Shqipëri, vërtetohet se pushtuesit nazi-fashist kishin bashkëpunëtorë të tyre në Shqipëri. këta e tradhtuan popullin dhe me mbarimin e luftës u larguan me pushtuesin. Dhe “luftëtarët” e komunizmit, të ardhur në Shqipëri, në kohën e demokracisë, u hoqën si demokratë të luftës për demokraci. Kujtimet e autorëve të huaj theksojnë se sa këta “luftëtarë të demokracisë dhe antikomunistë”, kanë luftuar kundër pushtuesve fashistë gjatë LANÇ-it. Librat “Bijt e Shqipes” të Xhulio Emerit, “Fitoria e Hidhur” e Reginald Hibbertit, “Shqipëria gjatë Luftës 1939-1945” të Berd J. Fischer, Kujtime të Herman Frank, ish komandat i batalionit të Div. 287 Gjerman që veproi në 1943-1944 në Shqipëri, shkruajnë se historia vuri përballë njëra-tjetrës forca shoqërore të kundërta të kombit shqiptar, forcat patriotike të qytetit dhe të fshatit të udhëhequra nga komunistët dhe pushtuesit të huaj, klasat e pasura, forcat reaksionare të grumbulluara në “Ballit Kombëtar”, “Legalitetin” dhe forca të tjera. Fulci, drejtuesi i zyrës së shërbimit strategjik amerikan në Shqipëri i dërgonte në 1944, Uashingtonit një raport mbi gjendjen e këtyre forcave të përfshira në qeverinë kuislinge. Aty thuhet: “Nuk është e rastit që këta anëtarë të këtij grupi përkrahnin planet fashiste, duke krijuar një truall të përbashkët, në të cilin qëndrojnë në miqësi me nazistët gjermane… Elementet përbërës të këtyre grupeve janë: bejlerët e pronarët e mëdhenj të tokave në Shqipërinë e Mesme dhe të Jugut si Vërlacët, Virionasit, Vlorat, Libohovët etj; bajraktarë e kapedanët myslimanë të Matit, Dibrës, Lurës, Dinet, Elezët etj; katolikët fshistë të Mirditës, Shkodrës, Dukagjinit, Bushatit, Markagjonët, Çobët, Harapët etj. Elementët ballistë shumica e të cilëve kanë dalë nga grupet e mësipërme dhe shtresat e bejlerëve të vegjël, kasta e oficerëve profesionist të ushtrisë e të xhandamërisë, zyrtarë profesionist, tregtarët e pasur, mjekët e juristët e privilegjuar etj. Shumica e këtyre katër elementëve (me përjashtime të vogla) janë me prirje nazifashiste dhe përfaqësojnë influencat thelbësore më anti demokratike të vendit”.





Vendi i nacionalistëve në luftë