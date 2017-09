Është dhënë vendimi i gjykatës së Krimeve të Rënda për bandën e vrasësve me pagesë.





Sipas vendimit të sotëm, kreu i kësaj bande Admir Tafili është dënuar me burgim të përjetshëm.





Ndërsa për anëtarë e tjerë të bandës, gjykata ka vendosur që Krsit Pine me 10 vite burg, Elson Merdani me 35 vite, Alfred Qefalia me 27 vite burg, ndërsa 25 vite burgim janë dhënë për Dritan Peksanin.





Po ashtu, me 20 vite burg është dënuar edhe Klajdi Shermandhin.