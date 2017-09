Nga burgu në psikiatri, përndiqte prej vitesh një vajzë

Ky është rasti i një 36-vjeçari, fiksimi i të cilit për një vajzë, i ka kushtuar herën e parë burgun dhe herën e dytë shtrimin me detyrim në spitalin psikiatrik.





Por ajo që është më shqetësuese në këtë rast është fakti se si mundet që një person, brenda një viti, një herë të rezultojë i përgjegjshëm para ligjit dhe një here jo.





Ekspertët thonë se nëse një person që ka çrregullime mendore, i ka simptomat, të cilat nuk zhduken dhe shfaqen serish. Por sipas tyre ekziston edhe një mundësi, ndonëse e vogël, që për shkak të ditëve të kaluara në burg personi mund të pësojë çrregullime që mund ta kategorizojnë si të papërgjegjshëm, por që mjekët mund të specifikojnë se nga ka ardhur ky çrregullim.





Natyrisht që një analizë e tillë në rastin konkret të 36-vjeçarit nuk është bërë dhe drejtësia nuk është e sigurt nëse herën e parë ka dënuar me burgim një person të papërgjegjshëm para ligjit, apo në rastin e dytë ka mbyllur në spitalin psikiatrik, një person të përgjegjshëm para ligjit për t’i shpëtuar dënimit penal.