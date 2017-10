Liroi të dënuarin në Itali, ja vendimi i papritur që merr gjykatësi

Petraq Curri, gjyqtari pranë gjykatës së Durrësit që në muajin korrik 2017 vendosi të lirojë nga qelia të kërkuarit e drejtësisë Italiane Alket Hatia, ka vendosur të dorëhiqet nga çështja e shqyrtimit në themel të kësaj dosje.

Curri ka paraqitur kërkesën e tij të dorëheqjes pranë krye-gjyqtares së Durrësit, ku siç mësohet ai refuzon të gjykojë dosjen e ekstradimit të Alket Hatias, të dënuar në Itali me 20 vite burgim për trafik heroine.





Seanca e para ishte parashikuar që të zhvillohej në 5 tetor 2017, por gjyqtari i çështjes është tërhequr. Si argument për tu tërhequr nga kjo çështje, Petraq Curri, ka përdorur një inspektim që Inspektorati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka nisur, ndaj vendimit të lirimit të Hatisë, vendim i cili është marrë nga vetë gjyqtari Petraq Curri. Në kërkesën e tij të dorëheqjes Curri shton se nuk kërkon që kjo çështje të paragjykohet, dhe për pasojë, ka vendosur të dorëhiqet. Inspektoriati i Këshillit të Lartë të Drejtësisë ka nisur hetim disiplinor ndaj gjyqtarit Petraq Çurri, pas vendimit të tij të diskutueshëm të 11 korrikut për lirimin nga “masa e arrestit” të Alket Hatisë.





Inspektoriati i KLD-së u vu në lëvizje nga një ankesë e ish-ministrit të Drejtësisë, Gazmend Bardhi pasi Gjykata e Durrësit e shpalli të paligjshëm arrestimin e Hatisë, ndonëse ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma për shkak të dënimit me 20 vjet burg nga Gjykata e Apelit të Milanos për veprën penale të “trafikut të narkotikëve”. Alket Hatija, 44 vjeç-i etiketuar nga mediat italiane si “Zot i drogës” u arrestua me 8 korrik me urdhër të Prokurorisë së rrethit Durrës pasi emri i tij u shfaq në sistemin e personave të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Interpol Roma.





Urdhri i kërkimit ndërkombëtar bazohej në vendimin e datës 30 shtator 2016 të Gjykatës së Milanos, që e dënonte Hatinë me 20 vjet burg për trafik narkotikësh. Hatija-i cili ka vuajtur një dënim në Shqipëri në vitet 2008-2014 për “trafik narkotikësh” pretendon se e ka shlyer dënimin për të njëjtat fakte penale që është gjykuar së fundmi edhe në Itali.