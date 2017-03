Eleina Qirici: “Neronët” e Rilindjes Urbane

Dy kryebashkiakët në krye të Qeverisë, në krye të katër viteve, dështuan me sukses. Një piktor dhe një inxhinier elektronik vendosën në unanim të qeverisin ‘Bashkinë Shqipëri’ mes sloganit “të iluminuar” socialist ‘Rilindje Urbane’. Rama dhe Peleshi edhe për katër vjet të tjerë u bënë kryebashkiakë të Rilindjes Urbane anë e kënd vendit, mes PPP-së urbane: Pedonale - Park - Projektorë. Fjalë dhe togfjalësha boshe dhe absurde veshën e stolisën, deri në shëmti, propagandën e katër viteve për Rilindjen Urbane. Njeriu, komuniteti, qyteti, historia, kultura, ekonomia, civilizimi, trashëgimia..., vazhdimësia, padyshim që nuk ishin pjesë përbërëse e Rilindjes Urbane. Ky dyfjalësh absurd, deri dhe i pakuptimtë, ishte në këto katër vite veçse një “Funds’ Exit Door”, apo “FED” që për koincidencë, nga anglishtja do të thotë “ushqyerje”. Rilindja Urbane ishte plan i qartë dhe diabolik për të kollofitur fonde, për të ushqyer me investime klientët dhe këta në mbyllje të ciklit, kthenin haraçin tek kërbaçi. Punë kjo, që dyshja Rama-Peleshi dinin ta bënin më mirë se çdo punë tjetër dhe për të cilën mbartnin eksperiencë të mjaftueshme. Rilindja Urbane nuk ishte kurrsesi një plan zhvillimi, kurrsesi nuk ishte një Plan me efekte në tregti, sipërmarrje, punësim, mirëqenie.