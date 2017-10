13 gjëra që femrat duhet t’i dinë për shëndetin seksual

Edhe pse punët po ndryshojnë dhe femrat gjithnjë e më shumë edukohen për shëndetin seksual, megjithatë ekzistojnë numër i madh i femrave që “turpërohen” të kërkojnë informacione për temat e tilla më delikate.

Fakt i padiskutueshëm është se duhet shumë më hapur të diskutohet për organet seksuale të femrës, sepse pikërisht aty “krijohet jeta”, por edhe janë zonë e kënaqësisë. Ja se çfarë duhet të dijë çdo femër për vaginën e saj dhe shëndetin seksual:





1-Disa femra ejakulojnë gjatë orgazmës. Të njëjtat femra vërtetojnë se në momentet e tilla përjetojnë edhe orgazmën më të fortë. Por, nuk duhet të keni frikë se diçka nuk është në rregull me juve nëse nuk keni përjetuar orgazëm të tillë. Shumica e femrave asnjëherë nuk përjetojnë “ejakulim femëror”.





2-Forma dhe madhësia e vaginës dallon tek femrat e ndryshme. Madhësia dhe ngjyra e buzëve të vaginës janë të ndryshme tek femrat. Shumë shpesh buzët e vaginës te një femër nuk janë të njëjta dhe kjo është krejtësisht normale.





3-Edhe vagina duhet “të ushtrojë”. Ashtu si që bëni ushtrime për t’i forcuar duart, këmbët, vithet dhe stomakun, ashtu duhet të bëni edhe ushtrimet e Kegelit për të forcuar vaginën. Lindja ose mosha mund të shkaktojnë që muskujt atje poshtë të lirohen/lëshohen. Me ndihmën e ushtrimeve të Kegelit mund ta minimizoni lëshimin e vaginës.





4-Lagështia e vaginës dallon. Kur janë të eksituara, disa femra janë më të “lagura” për dallim nga tjerat. Por, gjithashtu lagështia dallon tek femrat varësisht edhe nga cikli menstrual. Për shembull, në periudhën rreth ovulimit lagështia e vaginës rritet. Lagështia dukshëm mund të zvogëlohet tek femrat më të moshuara ose për shkak të përdorimit të ilaçeve. Në rastet e tilla rekomandohet përdorimi i lubrikantit.





5-Është normale që të keni rrjedhje të lëngut vaginal. Shumë femra mendojnë se rrjedhja e lëngut vaginal është shenjë e infeksionit. Por, derisa nuk lëngu vaginal nuk është me ngjyrë të verdhë të mbyllur ose të gjelbër dhe nuk ka erë të pakëndshme, rrjedhja e lëngut vaginal është normale. Ka femra që rregullisht mbajnë vata higjienike sepse kanë rrjedhje të madhe të lëngut vaginal, por ka edhe të tilla që pothuajse çdo herë janë të thata. Nëse dyshoni se diçka nuk është në rregull me sasinë ose pamjen e lëngut vaginal, më së miri është që të konsultoheni me gjinekologun.





6-Seksi nuk duhet të shkaktojë dhimbje. Pozitat e caktuara seksuale mund të shkaktojnë dhembje të vogël, por në përgjithësi seksi duhet të jetë kënaqësi dhe të mos asocojë me dhimbje. Shumë femra vuajnë qetë nga marrëdhëniet seksuale me dhimbje sepse kanë turp të kërkojnë ndihmë, e në fakt duhet që sa më shpejt të konsultohen me gjinekologun për të gjetur zgjidhje për këtë problem.





7-Është pothuajse e pamundshme që të infektoheni me sëmundje ngjitëse nga kapaku i ulëses së tualetit. Sëmundjet seksualisht të transmetuara dhe infeksionet nuk mund të jetojnë gjatë jashtë trupit. Përveç kësaj, duhet kontakt direkt me varrë të hapur ose nëpërmjet gjenitaleve që ju të infektoheni. Shanset për të marrë sëmundje seksualisht të transmetuara (SST) nga tualeti janë minimale dhe tentojnë kah zero. “Sa i përket njohurive të mia, askush nuk ka marrë SST nga kapaku i ulëses së tualetit” – ka theksuar Abigail Seljers, kryetare e shoqërisë Amerikane për mikrobiologji.





8-Vaginës nuk i duhet larje e brendshme. Vagina ka veti për vetëpastrim. Mjafton që ta mbani higjienën e pjesëve të jashtme.





9-Lëshimi i gazrave nga vagina i ka ndodhur pothuajse çdo gruaje. Nuk duhet të turpëroheni nëse gjatë aktit seksual ose gjatë ndonjë ushtrimi lëshoni gazra nga vagina. Ato nuk kanë erë të pakëndshme dhe nuk duhet të shkaktojnë turp sepse janë absolutisht normale.





10-Masturbimi është i shëndetshëm. Vetëkënaqësia i ndihmon femrave që të relaksohen dhe të mësojnë se çfarë i sjell më tepër kënaqësi. Orgazma e zvogëlon dhimbjen kronike, i lehtëson simptomat e sindromit paramenstrual, e përmirëson disponimin, zvogëlon stresin dhe depresionin, gjithashtu e forcon sistemin imun.





11-Nuk ekziston definicion për atë se çfarë është masturbim normal. Shumica e femrave vetëkënaqen të paktën një herë gjatë jetë së tyre. Disa femra mastrubojnë çdo ditë, e disa më rrallë nga një herë në vit. Disa i përdorin gishtat e tyre, të tjerat përdorin mjete ndihmëse si që është vibratori. Masturbimi përfiton forma të ndryshme dhe praktikohet ndryshe, andaj nuk ka definicion për atë se çfarë është normale.





12-Duhet ta parashikoni menstruacionin tuaj. Çdo femër duhet ta ndjek menstruacionin e saj dhe të mund ta parashikojë. Cikli menstrual normal zgjatë nga 21 deri 40 ditë, kurse gjakderdhja menstruale deri më 7 ditë.