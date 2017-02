Fleckenstein për zgjedhjet “Nëse nuk janë korrekte rrezikoni negociatat”

Eurodeputeti gjerman Knut Fleckenstein, raportues për Shqipërinë në Parlamentin Europian ka dhënë një intervistë për Deutsche Wellen, para vizitës në Shqipëri. Eurodeputeti i cili mbërrin sot në Tiranë thotë se zgjedhjet e qershorit janë moment kyç për hapjen e bisedimeve. Duke komentuar protesten e nisur nga opozita raportuesi për Shqipërinë, frikën e saj, dhe mungesën e besimit te qeveria për zgjedhje të lira, e komenton kështu .

“Opozita e ka gjithmonë një frikë të tillë para zgjedhjeve. Se sa realiste është kjo, për këtë dua të krijoj një përshtypje, kur të jem këto ditë në Shqipëri. Sigurisht do të takoj edhe përfaqësues të opozitës”

Ndërsa per shqetësimin e madh që ka opozita për blerjen e votave, Fleckenstein, thotë se duhen prova.