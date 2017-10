Nesër do të lexoni/ Jovan Bizhyti: Dy vëllezërit partizanë, Nako e Miti Bozo dhe çlirimi i Lushnjes

Jovan BIZHYTI





Dy vëllezërit Nako e Miti Bozo ishin bij nga një familje e dëgjuar patriote, nga Kolonja e Myzeqesë. Babai i tyre Loni Bozo ishte figurë e njohur patriotike në Myzeqe, i lidhur me lëvizjen patriotike kundër regjimit fashist, atij zogist, si dhe kundër shfrytëzimit mizorisht të fshatarësisë së varfër nga bejlerët dhe agallarët. Me këto ndjenja u ushqyen dhe dy djemtë e tij, Nako dhe Miti Bozo, të cilët pasi përfunduan shkollën fillore në Manastirin e Ardenicës dhe “Uniken” në Berat, në shtatorin e vitit 1939 ishin studentë në shkollën Normale të Elbasanit. Aty si shumë të rinj studentë, ranë në kontakt me idetë patriotike dhe ndjenjën e revoltave kundër pushtuesve fashistë, ku u bënë pjesë aktive e lëvizjes studentore. Po afronte 28 nëntori 1940, festa e independencës, pavarësisë së vendit, ku populli kërkonte ta festonte këtë ngjarje të rëndësishme. Të rinjtë studentë u angazhuan në shpërndarjen e trakteve....