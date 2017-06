Haradinaj: I kemi votat, bëhuni gati për Qeverinë nën drejtimin tim

Kandidati për Kryeministër i PAN-it, Ramush Haradinaj, ka paralajmëruar formimin e shpejtë të Qeverisë që do të udhëhiqet nga ai. Haradinaj theksoi se kjo qeveri do të jetë e suksesshme dhe do të ketë mandatin katërvjeçar.





Mes të tjerash ai pohoi se koalicioni PDK-AAK-Nisma i ka siguruar 61 vota plus për formimin e qeverisë.

Lideri i AAK-së thotë se nuk bëhet fjalë për kontrabandim të deputetëve, por për vullnet të lirë të bazuar në respekt. “Ajo që mundem ta konfirmoj sot është që ne votë kemi për Qeverinë, 61 + e kemi me votë të dakorduara, të konfirmuara me pakicat dhe deputetë të tjerë të zgjedhur”, tha Haradinaj për emisionin ‘Argument Plus’ të RTV21. “Duhet të gjithëve me ju thanë: Bëhuni gati për një Qeveri Haradinaj. Katër vjet do ta keni në Kosovë. Bëhuni gati me i pranuar rezultatet e kësaj Qeverie, se ka me qenë e mirë për fëmijët e juaj”, theksoi ai.