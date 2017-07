Si të ushqehemi gjatë stinës së verës?

Mënyra më e mirë e parandalimit të ngrohjes së organizmit është ushqimi vegjetarian, për këtë arsye pasurojeni tryezën tuaj me pemë, perime, drithëra dhe me bishtaja.





- Ushqimin përgatiteni duke e zier ngadalë, shmangni fërgimin dhe pjekjen

- Shmangni ushqimet e njelmëta dhe të yndyrshme

- Shmangni m ishin e kuq dhe produktet e mishit zëvendësoni me peshk dhe fruta deti

- Hani më shpesh, por porcione më të vogla

- Gjithsesi hani kafjall në mënyrë që të mos shkoni deri te ulja e shtypjes së gjakut gjatë ditëve tepër të ngrohta

- Çaji nga menta ose kopra, si dhe pijet nga agrumet, grejpfruti ose limoni do t’ju freskojnë edhe më shumë, si dhe do të ndihmojnë në rregullimin e procesit të djersitjes

- Supa e lehtë me perime, të cilës i shtohen tranguj ose kungullesha do të ofrojë freskim dhe do të kompensojë elektrolitet e humbura gjatë djersitjes

-Shmangni alkoolin dhe pijet me kafeinë

-Konsumoni ushqim dhe pije me temperaturë të dhomës

