Ish-deputeti Mark Frroku ka animuar në Gjykatën e Apelit vendimin e Gjykatës së Tiranës e cila e dënoi me me 7 vite e 6 muaj burg nën akuzën për për fshehje të pasurisë, pastrim parash dhe ndërtim të paligjshëm. Mark Frroku kërkon pafajësinë me ndryshimin e vendimit të Shkallës së Parë.