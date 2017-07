Suplementi Pena Shqiptare/ Rrëfim nga Gaqo Veshi

N Ë N A





Atë natë isha mik në shtëpinë e Mediut në Selcë të Gorës. I zoti i shtëpisë edhe pse i thyer në moshë, kishte një trup të drejtë si selvi e të fortë si dru prej bushi. Si punëtor i kishte të rallë shokët, jo vetëm në fshatin e tij, por në të gjithë kazanë. Si darkuam mirë me raki e dolli e bëmë një gjumë të rehatshëm nga këngët e bolkeve të natën e ushtima e lumit, u ngrita i çlodhur e i freskët. Akoma s’i kasha dhënë fund kafesë të mëngjesit, kur erdhi i zoti i shtëpisë me një misur me akullore. Mbeta i çuditur, akullore në një fshat një ditë udhë larg nga qyteti.. Duke shijuar akulloren e pyeta të zotin e shtëpisë: -More Medi, ku e psonise këtë akullore kaq të shijshme? Ai vuri buzën në gaz e m’u përgjegj:“Dëborën nga