Suplementi Pena Shqiptare/ 23 Prilli, Dita Ndërkombëtare e Librit

Dita ndërkombëtare e Librit dhe të drejtave autoriale që është përzgjedhur të jetë 23 prilli, është një datë me kuptim simbolik për letërsinë botërore. Me këtë datë të vitit 1616, lidhet vdekja e dy kolosëve të letërsisë botërore: Shekspirit në Angli dhe Miguel de Servantes në Spanjë. I pari konsiderohet si shkrimtari më i madh i të gjitha kohëve dhe vendeve, ndërsa i dyti është autori i veprës më të përkthyer në botë. Kjo datë lidh edhe autorë tjerë në ditën e lindjes a vdekjes së tyre: Inca Garcilaso de la Vega, Maurice Druon, Halldór Kiljan Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla dhe Manuel Mejia Vallejo. Kjo datë shënohet në botë që nga viti 2003, ndërsa është pazgjedhur në vitin 1995 me qëllim të kontribuojë në mbarë botë për të drejtat e autorit duke inkurajuar të gjithë, e në veçanti të rinjtë për të zbuluar kënaqësinë e leximit. Kjo datë është edhe një thirrje për të rritur respektin për kontributet e pazëvendësueshme të autorëve dhe librit në progresin social dhe kulturor të njerëzimit. Suksesi i librit dhe i të drejtës autoriale varet kryesisht në mbështetjen që duhet marrë nga të gjitha palët e interesuara ku hyjnë autorët e librit, botuesit, mësuesit, bibliotekistët, institucionet publike dhe private, OJQ-të dhe mediat, të cilat mobilizohen në çdo vend. Duke qenë një nga mjetet më të vjetra të komunikimit dhe shpërndarjes, jo vetëm libri që ka ndikim shpirtërore, arsimore dhe kulturore, por ai përfshin edhe aspektet ligjore ekonomike të tregtisë botuese. Dita botërore e librit dhe të drejtës autoriale këtë vit shënohet edhe në Kosovë në bashkëpunimin e organizatave të shoqërisë civile që mbështesin kulturën. Kjo ditë është një mundësi për të nisur një fushatë të gjerë dhe të qëndrueshme për ngritjen e vetëdijes, duke synuar të mbështesë veprimin e aktorëve lokalë dhe institucioneve në favor të librit dhe të leximit. Ajo bazohet në një qasje pjesëmarrëse dhe në partneritet me profesionistë, aktorët politikë dhe përfituesit që nënkuptohet në nivel kombëtar dhe rajonal.





Përse është 23 Prilli Dita Botërore e Librit?

Origjina

Ideja e “Ditës botërore të librit dhe Të drejtave të autorit” e ka origjinën e vet në Katalonjë, ku me rastin e 23 prillit, ditës së Shën Gjergjit, dhurohet një trëndafil për çdo libër të shitur. Kjo datë ka, po ashtu, edhe një vlerë të veçantë simbolike meqë në 23 prill të vitit 1616 kanë vdekur njëherësh Cervantes, Shakespeare dhe Inca Garcilaso de la Vega. Përmes festimit të “Ditës së librit dhe Të drejtave të autorit”, UNESCO ka për qëllim të nderojë në mbarë botën librat dhe autorët, duke inkurajuar kënaqësinë e leximit dhe respektin për rolin e pazëvendësueshëm të atyre që kanë ndërtuar e kontribuar në progresin shoqëror dhe kulturor të mbarë njerëzimit. Viti 2010 është quajtur “Viti ndërkombëtar i afrimit mes kulturave” dhe objektivi që Konferenca e Përgjithshme e Unesco-s ka vënë është ai i përforcimit dhe intensifikimit të dialogut mes kulturave, i respektit etik dhe reciprok me tyre, elemente kyçe këto në kuadrin e Kartës së Kombeve të Bashkuara dhe Kushtetutës së Unesco-s.