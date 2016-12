Suplement Pena shqiptare/ Fabula nga Vangjush Saro dhe poezi nga Xhevahir Spahiu

Fabula nga Vangjush Saro





NDERIMET

Frynte në pyll një erë e marrë,

por Ujku ndjehej në delir.

“Këta që po na rrinë pranë,

të m’i gostitni sa më mirë…

S’ka rëndësi, çakej a dhelpra,

nga një nderim shpejt ua bëni!

Kurora them, me gjethe e shpendra.”

“Imzot, patjetër, por na ndjeni,

se këto gjethet zverdhen shpejt

dhe mund të bien një nga një.

Kështu, kurorat… ah, medet(!)

nuk kanë për të shkëlqyer më…”

“Ne s’dimë a do të jemi vetë

deri atëherë, o trutharë…”

Iu vu pikë muhabetit,

ndërsa kuiste erë e marrë…

FAMA

Dikush bën fjalë me një Skile,

për punë cipe, diçka e tillë;

(e hollë, e trashë, që s’pyet fare…)

Thotë zonja ftohtë:

“Sa herë jam sharë,

rrëfej trishtim për sy e faqe,

pra… vdes për drejtësi dhe paqe (!)

Por, nëse doni troç t’ua them,

nga ato fjalë s’më hyn një gjemb,

më e njohur bëhem,

për atë Zot;

sepse kështu e ka kjo botë:

të urrejnë edhe të duan prapë…”

Këtu u mbyll fjalimi i gjatë.

DORDOLECI DHE ARIU

E mbrojti arën njëfarësoj,

i trembi zogjtë dhe trumba shkoi.

Por kur u duk andej Ariu,

e pa shumë pisk Dordolec ziu.

U tremb dhe vetë, zëri iu mek:

“Ah, unë i mjeri, që s’kam dyfek!”

REJA

Reja që vallëzonte në qiell ishte

e vogël, e butë edhe e brishtë…

Papritur, era e shkundi atë;

dhe Reja u ngrys, u vrenjt, u bë gri,

e frikshme,

e dridhshme,

e madhe u bë,

në tokë, inatin e derdhi shi.

E ndërsa ajo bënte tiranin,

drurët edhe rrugët vetëm qanin.

Por pas një kohe (që askush s’e mat)

lule avujsh zu ngjiteshin lart;

dhe Qiellin e madh e la pa gojë,

teksa në vallëzim sërish e ftoi...

KORBI DHE ARRA

Majë tarracës, po punonte Korbi;

edhe një copë herë paq u lodh.

(Kish një Arrë për mëngjes i gjori,

por s’e çante që s’e çante dot…)

I thosh Arra

gjithë me qesëndi:

“Kot më vjen ti rrotull, o syshkruar!

Nuk ma gjen dot anën

kurrsesi…”

Korbi vej e vinte i menduar.

Befas e vërviti Arrën poshtë.

(Ra në trotuar, u bë fërtele.)

Zbriti edhe vetë, e zu t’i thosh:

“Ku e kishim fjalën, moj kotele?”

Xhevahir Spahiu









NATA E VITIT TË RI

O zemra ime, o vetmi,

të pimë sonte, gjithsesi.

Një mall, një dhembje dhemb atje

ku jemi dhe nuk jemi ne.

pas muresh kokë më kokë kurthojnë

harrimin e harrimit tonë.

Po qoftë në Dajt a Monparnas

një shishe vere të ndjek pas.

Sa vlen një gllenjkë e saj nuk vlen

as fama, as froni që shkëlqen.

E tha s'e tha Omar Khajami,

stacioni i fundit: Varri i Bamit.

O zemra ime, o vetmi

Te pime sone, gjithesesi

BORXHET E MIA

Do të vdes,

do të vdes i mbytur në borxhe,

s’është asgjë mbytja në lum a në dhomat e gazit

I kam borxhe nënës që s’ia ngrita varrin,

i kam borxhe lisit që s’ia hodha pjergullën,

i kam borxhe dashurisë që ia vodha të dielën,

i kam borxhe krimit që s’i vura emër.

Do të vdes,

do të vdes i mbytur në borxhe.

I kam borxhe fjalës që s’e pashë në ëndërr

i kam borxhe korbit që s’ia zbardha pendët,

i kam borxhe vitit ’13 që s’ia mbylla plagët

i kam borxhe ardhmërisë që ia lashë tek pragu

terrin e një kohe të largët.

Do të vdes,

do të vdes i mbytur në borxhe.

U kam borxh të gjallëve,

u kam borxh të vdekurve;

gurin e varrit e shes

të laj borxhet.

Dhe vë pikën këtu.

Tani mund të flisni

për borxhet që më kini ju.