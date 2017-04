Suplement Pena Shqiptare/ Albana Çakshiri; Sot shpërthejnë gjylet e artilerisë së bukurisë sarandjote

Agron MEMA





E shtuna e një prillit sjell në qytetin e Sarandës, përveçse fillimin e muajit të parë të pranverës natyrore, sjell edhe fillimin e një stine tjetër pranverore; atë të pranverës së bukurisë së fëmijëve të këtij qyteti dhe rrethinave të tij. Ky spektakël, gara e bukurisë vjen për herë të parë në qytetin e Sarandës. Qindra qytetarë do të jenë spektatorë , dhe shumë prej tyre edhe krijues të kësaj bukurie garuese në stausin prindëror, mes duartrokitjeve dhe emocioneve do të ndjekin spektaklin për bukurinë fëmijërore “Miss&Mister Children-saranda 2017.” Moderatorja e njohur e spektakleve dhe gazetarja Albana Çakshiri e sjell për herë të parë këtë spektakël , pas sukseseve në Shqipëri, Kosovë , Maqedoni dhe mal i Zi, si një produksion i agjencisë së spektakleve” Albania Event Producktons”, që përsëri pas spektaklit të Sarandës do të udhëtojë edhe në qytetet e tjera bregdetare të jugut shqiptar dhe mandej edhe në shtetet fqinje. Ndalesa e Sarandës është edhe një start drejt Himarës. E pyetur për gazetën “Telegraf” , moderatorja Çakshiri tha se ditën e shtunë të një prillit , në skenën e kinoteatrit “Butrinti” të Sarandës do të ngjiten 100 fëmijë konkurrentë për çmimet e mëdha që parashikon ky event. Çakshiri shton se fituesit e këtij eventi në Sarandë me producente Irena Vreto dhe organizatore Albana Çakshiri do përfaqësojnë qytetin në garën mbarëshqiptare që do të zhvillohet në qytetin e Durrësit. 100 garuesit janë përzgjedhur prej afro dy javësh midis grupmoshave 6-13 vjeç si dhe janë përgatitur me trajnim për tu paraqitur denjësisht në skenë ku do të shpalosin, përtej emocioneve , bukurinë e tyre dhe të qytetit të tyre. Është një spektakël që brenda mbanë edhe poetikën e bukurisë, etikën e prezencës së sajë, krenarinë nga qyteti ku vjen, po mbi të gjitha atë të shumë dëshiruarën nga të gjithë; rendjen dhe edukimin e fëmijëve për të respektuar veten e tyre, bukurinë që ua ka falur zoti dhe prindërit që i sollën në jetë,duke mos u përkushtuar pas veseve dhe veprimeve njollosëse, jo vetëm të bukurisë fizike e shpirtërore, shëndetësore. Albana Çakshiri nuk harron të kujtojë edhe përkushtimin e bashkisë dhe vet kryetares së sajë, zonjës Floriana Koka, duke u përkushtuar për realizimin e spektaklit të bukurisë së të ard