Suplement Letrar/ Lasgush Poradeci

Lasgush Poradeci është një poet shumë i njohur. Llazar Sotir Gusho i njohur nën pseudonimin Lasgush Poradeci ishte poet dhe shkrimtar shqiptar.



Mbas mbarimit të shkollës fillore në Pogradec, i ati i Lasgushit që ishte patriot dhe arsimdashës e dërgoi në moshën 9-vjeçare për të vazhduar studimet në Liceun Rumun të Manastirit (Bitola). Me filllimin e Luftës së Parë Botërore Liceu u mbyll dhe ai u kthye në 1915 në Pogradec duke e lënë Liceun pambaruar. I jati që nuk e shihte dot të birin pa shkollë e dërgoi në Athinë, dhe ai regjistrohet në një Lice francez. Atje sëmuret nga mushkëritë dhe për dy vjet qëndron i shtruar në sanatoriumin "Sotiria". Përsëri nuk e mbaron liceun.Në vitin 1921 ai shkoi në Bukuresht (Rumani], për të vazhduar studimet e lëna përgjysëm. Duke qenë pa bursë dhe pa asnjë ndihmë, ai u detyrua të punonte dhe njëkohësisht të studionte. Në Bukuresht ai u lidh me lëvizjen atdhetare të kolonisë shqiptare, u miqësua me Asdrenin e atdhetarë të tjerë shqiptarë dhe u zgjodh edhe sekretar i përgjithshëm i Kolonisë. Në Rumani, duke dhënë provimet mori bacalaureatën në Silistra. Në verën e vitit 1924 Qeveria e Fan Nolit i dha bursë dhe ai regjistrohet në Universitetin e Gracit (Austri) në Universitetin Karol Francik dhe në 1934 përfundon studimet e larta në Grac (Austri) në Fakultetin e Filologjisë Romano-Gjermane dhe fiton titullin Doktor-Profesor. Në dallim nga poetët e Rilindjes, që megjithë origjinalitetin e tyre kishin tipare të përbashkëta, poetët e shquar të periudhës së Pavarësisë Noli, Fishta, Poradeci, Migjeni, janë krejtësisht të ndryshëm nga njëri-tjetri si nga formimi, nga prirja e tyre, ashtu edhe nga interesat e synimet.

Lasgush Poradeci e jetoi Rilindjen në periudhën e shpërthimit të kryengritjeve të mëdha për liri. Në veprën e këtij romantiku të fundit të letërsisë sonë jetoi shqetësimi atdhetar i mbrojtjes së kombit dhe të traditës së Rilindjes, ashtu sikurse edhe dëshira për triumfin e pikëpamjeve demokratike, shqetësimi për një emancipim të përgjithshëm kulturor e shpirtëror të shoqërisë shqiptare. Ai është nga lirikët tanë më të mëdhenj, i cili u shqua për sensibilitetin dhe ëmbëlsinë poetike me të cilën i këndoi Shqipërisë dhe dashurisë.





Shtatorja e Lasgush Poradecit

Në vitin 1933, u botua vëllimi i tij i parë "Vallja e yjeve", dhe më 1937, u botua vëllimi i dytë "Ylli i zemrës". Pas Luftës së Dytë Botërore Lasgush Poradeci e vazhdoi veprimtarinë krijuese, por u mor edhe me përkthime. Ai shkroi, veç të tjerash, poemat "Eskursioni teologjik i Sokratit", "Mbi ta", "Kamadeva", baladat për Muharrem e Reshit Çollakun. Gjithashtu, përktheu disa nga kryeveprat e letërsisë botërore si "Eugjen Onjegin" të Pushkinit, lirikat e Lermontovit, të Bllokut, Poemat e Hajnes, të Majakovskit e Miçkieviçit, lirikat e Gëtes dhe Hajnes, poezi të Lanaut, Brehtit; Hygoit, Mysesë, Bajronit, Shellit, Bërnsit, të Emineskut, etj.

Lasgush Poradeci lë pas një krijimtari të bukur, e cila kishte fituar zemrën e lexuesit dhe kishte tërhequr vëmendjen e disa studiuesve të shquar të kulturës sonë si Eqerem Çabej, Skënder Luarasi, Mitrush Kuteli, Sabri Hamiti, Ismail Kadare, Rexhep Ismajli, etj. Si një personalitet i shquar dhe poet i vërtetë ai nuk ua nënshtroi kurrë artin e tij kërkesave dhe synimeve të diktaturës. Për këtë arsye ai u la në një gjendje ekonomike të rëndë dhe pothuaj në harresë nga shtypi zyrtar. Vetëm në vitin 1989 mundi të botohet vepra e tij e plotë.Duhet te themi me bindje edhe me krenari se emri i Lasgush Poradecit eshte nje nder per kombin shqipetare.

Vallja E Yjeve



Yjtë-e ndezur si fingjill,

Që vërtiten palë-palë

, Prej mosgjëje zunë fill

Plot me jetë-e mall të valë.





Zunë fill me dashuri

Që kur bota zu të ngjizet,

Pa sikush për shok të ti

Përvëlohet edhe ndizet.



Ndizet ças edhe për ças,

E si kurrë s'ka të shuar,

Pa pushim i vete pas

Me një sulm të llaftaruar.



E si kurrë nuku mund

Ylli yllin që t'a kapë

Rrotull qiejve pa fund

Venë-e-vinë-e-venë prapë...

Do të venë fluturim

Kudo janë-e kudo s'janë,

Nëpër qjell që s'ka mbarim,

As fillim, as fund, as anë.



Kur mi të, kur nënë të,

Kur me hire-e kur pa hire

, Do përëajnë gjithënjë

Hapësirë...shkretëtire...





Ata ikin varg-e-varg

Me një etje të pashuar:

Sesà fellë-e sesà larg

Shoq me shoq u pat larguar!...



Kùsh j-u fali-aq dëshërim,

Dh'aqë zjarr e aqë flakë,

Dh'i gatoj me aq durim

Yjtë-e lum e varfanjakë?



Se do një, si për çudi,

Ku prej syresh rreh të ftohet,

Shoq i vet, nga mall'i ti,

Më me zjarr zë përvëlohet...



Dh'i vjen qark më me vërtik

E me dhembje më të nxehtë,

E si ik...si gjithë ik...

E pushton me zjarr të vetë:



Sa më pak e shmbëllen:

Aq më shumë-e ndjek dëshira..

. Pa nga malli që s'e gjen,

Dridhet gjithë hapësira.



...Kur po ja! Se që përtej

Ndriten erërat nga pakë:

Yll-i çdukur nëpër qiej

Vetëtiu e mori flakë:



J-a pat shtënë me një ças

, Mun në mes në kraharuar,

Shoq' i vet q'i sillej pàs

Me një sulm të llaftaruar;

Q'e kish flakën mun në gji,

Q'e zhuritte dashurija,

që çkëlqente me zili

Rrotull rrezeve të tija.



Yll i mjerë e yll i lum!

Yll i lum e yll i mjerë!

Sapo drita t'u përgjum,

Sheh një shoq nëpër skëterë;

Ay vin... e gjith vin...,

Gjith më pranë... -e gjith më pranë...

- Sesà ndrin e vetëtin!...

Sesà ndjen një gas pa anë!...



Sesa ndritesh përsëri!

Sesì ndizesh përsëpari!

Sesì djek me dashuri

Posi yll margaritari!...



Dashuri! Heu! Mall i ri!

Dashuri! këng' e durimit!

Ti liri! Ti robëri!

Ti valim i shkrepëtimit!

Vdekja E Nositit

Me zjarr ju flas..., me zjarr.

Në gjirin tim kam hapur varr...

Që t’i jap shpresë-edhe t’j-a marr...



Un’ ik liqerit zemërak

Fatlum dh’ i pastër si zëmbak,

Po zemra ime kullon gjak:



Se vijnë-urtuar zogjtë-e mi,

Dh’ u jap ushqim me dashuri-

Një dashuri për llaftari:



Pa nis ah! gjirin t’a godas...

Dh’ e hap ah!-gjirin më një ças...,

Dh’ i nginj ah! zogjtë-e vdes me gas!...



Ahere – helmohet e buçet

pas mallit t’im liqeri – i shkret,

e rit tallazin posi det.



Ay e tund, ay e shkund,

ay e hap sa me të mund,

gjer mu në gjit, gjer mu në fund.



E shpirtin dyke m’a përcjellë,

më thotë-ah! Shif sesa ‘sht i fellë

ky gjir’ i em që të pat pjellë…



…Me zjarr ju flas, me zjarr.

Gjeniu I Anijes

Veshtroni si shket siper valash

E tundet anija me nge? –

…Me krisme-e me prush prej sterkalash

Mi te shkrepetiu nje rrufe!…

Ti det, brohori fshehtesire!

Kuptim i potershem, ti det!

…Po heshtje: ndaj vales se nxire

Gjeniu i anijes po flet:

Prej zallit qe sot po largohem,

Fillova mergimin e ri;

Hepohem…anohem…humbohem…

Po sulmin s`e ndal kurrsesi.

Dh`aspak nuk me tremb zhurmeria,

Ndaj turret me hov e vertik

Mi balle-e mi korje te mia

Ndersimi-i tallazit armik.

Perpara kur shoh gjeratore,

Dh`ato me gremisin ne fund-

Mi kulmin e vales malore

Un` heq te shpetoj sa me mund.

E morti fatkeq ne me ciku,

N`u desh tmerresisht te fundas-

Aspak nuk me thyen rreziku,

Po nis e permbysem me gas:

Se prapa le vazhden e ndritur-

Q`e hapa me shpirtin fatos:

Fistonin gazmor ku pat shkitur

Valim-i anijes q`u sos.

Valim-i anijes se lete

Qetohet,ndalohet,mbaron

Njeriu i anijes perjete

Hepohet…anohet…valon…

E Mora Shoqezen Perkrah



E mora Shoqezën Përkrah

E mora shoqezën përkrah,

E matmë rugën ca-nga-ca,

Sikur na ndillte larg diçka.



Pa zu dita perëndoj,

Pa zu nata na mbuloj,

Pa zura shoqen ta pushtoj.



Përse buçet liqer i qet!

Liqer, ti ç'thua ndaj bucet!

Ç'far' pe, liqer, mi zall të shkretë?



E çasin kur e sjell nër mend,

Kur sjell nër mend, ah! atë vend,

As rroj as vdes, po jam pa mend.

Dimër



Shpirti im qe sot y mbyll

dhe gezimin m'a perzuri.

neper mal e neper pyll

zu debora prej qekuri.



bjene floket nje-nga-nje

mi katundin e shkretuar.

dyke mardhur nene te

dheri fjet e ri mbuluar



flet nga-dal e shpirti im,

dhe ne zi pikoj si fleta,

pa me qit as pipelim

tere fili, tere jeta.



ne kaq heshtje-e qetesi

ndjej vajtimthin e nje shpesi:

psheretin me ze te ti

jet' e trembur se mos vdesi..