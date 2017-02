Suplementi Pena shqiptar/ Adem Harxhi: Ja si i kam njohur Kadarenë dhe Agollin

A. ZHOLI



INTERVISTA/ Flet doktor Adem Harxhi: Ismail Kadareja është produkt i punës së tij, Dritëroi produkt i popullit

Ai ruan kujtimet më të bukura për dy figurat më të shquara të letërsinë shqipe Dritëro Agollin dhe Ismail Kadarenë. Dhe pse jeta i ka ndarë në profesione të ndryshme doktori ka qenë dhe mbetet një njeri i dashuruar me letërsinë dhe me librin. Me dy ikonat e letërsisë shqipe ai është njohur në vitet e vegjëlisë por në bisedë këto kujtime i vijnë të freskëta sikur të kenë ndodhur sot.

Ku jeni njohur me Ditëroi Agollin?

Në Gjirokastër. Dritëroi ka mësuar në gjimnazin “Asim Zeneli” të Gjirokastrës. Ai ka qenë dy vjet më i madh se unë. Dritëroi, Gaqo Veshi, Agim Shehu, Bekim Harxhi, Ismaili kemi qenë në një rreth letrar ku kryetar të këtij rrethi kemi pasur Dritëroin, jo vetëm si më të madhin, por në atë kohë ai ishte më i miri si letrar.

Çfarë kujtimi të veçantë keni me Dritëro Agollin?

Në periudhën e shkollës nuk kam pasur ndonjë episod të veçantë, por kam pasur më vonë. Ishte një festival ose siç quhej Festivali Kombëtar Folklorik i Gjirokastrës. Unë atëherë isha Drejtor i spitalit të Gjirokastrës. Në këtë Festival kishte ardhur dhe Dritëro Agolli. Sekretar i Parë në Gjirokastër ishte Rrapo Dervishi ndërsa Kryetar i Komitetit Ekzekutiv Nedin Hoxha. Isha në gjumë kur më bie zilja e telefonit në shtëpi. Ishte mesi i natës. Mendja më shkoi për keq. Në telefon ishte Rrapo Dervishi. Pa më pyetur për asgjë më thotë, doktor na dërgo një mjek këtu se po na vdes Dritëroi. Pse çfarë ka, e pyes. Mor po ka pirë shumë dhe po ha qelqet. Nxito mos e merr me shaka. Po bën shaka, i them. Jo, or jo por pa ha gotën e ujit. Nisa një mjek me urgjencë. Ndërsa njëherë në një gëzim feste e kam parë që i vuri flakën gotës së rakisë dhe filloi ta pinte. Këto dy momente i them, sepse Dritëroi e do rakinë dhe rakia është pije tipike shqiptare. Rakia është pije popullore dhe Dritëroi s’e ngatërron me pijet e tjera. Ai e thotë vetë, e dua atë të uruar. Sepse është i tillë popullor, ndaj dhe e do populli, ndaj dhe i thonë poet popullor. Kam respektin më të veçantë për të. I uroj me gjithë zemër ditëlindjen dhe të rrojë sa të dojë në të mirë të letërsisë shqipe.

E veçanta e Dritëroit sipas mendimit tuaj?

Dritëroi është poet dhe shkrimtar popullor babaxhan. Ai është produkt i filozofisë popullore. I mendimit popullor. Fjala e tij është fjala e popullit e ngritur në art.

Me Ismail Kadarenë kam qenë në shkollë 7-vjeçare në një klasë. Me Kadarenë kemi lindur dhe në një muaj, në Janar.

Ç’do të thuash për Kadarenë?

Kadareja është produkt i punës së tij. Kjo në kuptimin, se ne të gjithë luanim futboll të gjithë në fushë të sportit. Ismaili shkonte në bibliotekën e qytetit të Gjirokastrës dhe lexonte dhe vetëm lexonte. Ai lexonte dhe romane të ndaluara për kohën që i rrëmonte rrëzave të bibliotekës dhe të nesërmen na i tregonte të gjitha sikur të kishte shirit magnetofoni. Lexonte sikur i hante librat, ndërsa ne na i tregonte si përralla. Këtë dua të them, se ai është produkt i punës.

Si e kujton Ismailin si krijues.?

Si e kujtoj. E kujtoj si Kadare, si Ismail, të padiskutueshëm në letërsi. Hartimet e tij mësuesi i varte në gazetën e murit të shkollës. Hartimet e tij lexoheshin me shumë ëndje. Për letërsinë ai ishte i prerë dhe i prerë. Kishte pak natyrë të mbyllur, akujt nuk i binte në qafë dhe i shmangej sherrit., ne zhgërryheshim kudo, loznim edhe ziheshim, ai ishte botë me vete. Nuk ishte aktiv në lojëra, por shumë aktiv në lexime. Vinte i ndrojtur por i sigurt. Pra kur ne loznim ai lexonte.

A ka bërë ndonjë çapkënllëk për kohën?

(Qesh). Njëherë na fabrikoi apo falsifikoi një monedhë. Dhe pati pasoja.

Në ç’kuptim?