Suplemet Pena Shqiptare/ Skënder Luarasi: Ismail Qemal Vlora,ati i pavarsisë

Në muajin janar atdhetarët shqiptarë kujtojnë Atin e Pavarësisë Ismail Qemal-Vlorën (16 Janar 1844 – 24 Janar 1919) duke vleresuar me nderim, mirënjohje e përgjegjshmëri sakrificat dhe meritat e tij të mëdha. Por çuditërisht ndaj Atit të Pavarësisë është mbajtur një qëndrim i çuditshëm. Regjisori Viktor Gjika (1937-2009) në kujtimet e tij “Vit pas viti” permend se në vitin 1981, kur po punonte mbi filmin ‘’Nentori i Dyte’’, “deri atëherë nuk ishte realizuar asgjë në këtë temë, nuk ishte shkruar asnjë dramë, roman apo tregim, as në lëmin e arteve figurative nuk kishte ndonjë portret apo tablo, e aq më tepër ndonjë vepër në fushën e muzikës së kultivuar. As në historiografinë shqiptare nuk ka pasur shumë materiale, studime e botime në atë kohë. Në duart e mia kisha vetëm librushkën “Ismail Qemali” të shkruar nga Skënder Luarasi.’’ Por edhe librushka e Skender Luarasit mbi Ismail Qemalin ishte ‘’qethur ‘’ me mbi 30 faqe, se kështu urdherohej dhe vepronte censura! Për këtë çështje, Skënder Luarasi, biografi i parë i Ismail Qemal-Vlorës, vërente që në diskutime, artikuj e botime historianësh e politikanësh, për shkaqe subjektive mbahej një qëndrim jo i drejtë ndaj personalitetit dhe veprës së Ismail Qemalit. Ai theksonte se për veprën e tij madhore, Ismail Qemali u bë njeriu më i luftuar dhe më i lëvduari në historinë e Rilindjes shqiptare, ndaj të cilit u sajuan shumë shpifje e intriga nga armiqtë e Shqipërisë, por që populli shqiptar duhet ti marrë si lëvdata për të, e t’i jetë mirënjohës për jetë. (S.Luarasi. Ismail Qemali,1972, f.10-11)

Ai shfrytëzoi rastin e përkujtimit të 50-vjetorit të Pavarësisë për të botuar monografinë e flamurtarit të saj. Botimi, ngjalli entuziazëm në Shqipëri dhe gëzim të madh në Kosovë e diasporë. Në Kosovë u botua menjëherë.