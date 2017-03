Miss&Mister Children Çorovoda 2017, një spektakël i veçantë ku shikon dhe dëgjon vetëm mirënjohje

Mikpritja e këtij qyteti dhe gatishmëria e kryebashkiakut Nesim Spahiu ka qenë shumë mbresëlënëse për mua

Këto ditë në qytetin e bukur të Çorovodës u zhvillua konkursi i bukurisë në një mënyrë krejt specifike. Gara e bukurisë për fëmijë Miss&Mister Children Çorovoda 2017 vjen në kuadrin e garës mbarëshqiptare të bukurisë që agjencia e spektakleve "Albania Event Productions" zhvillon në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Mal i Zi. Finalja e më të mirëve të kryeqendrës të Skraparit zhvillohet ditën e shtunë si një ditë speciale dedikuar tërësisht fëmijëve të kësaj treve të mbushur me tradita dhe kulturë. Për të krijuar një imazh mbi zhvillimin e saj posaçërisht për “Telegraf” u zhvillua një bisedë e një prej organizatoreve znj, Albana Cakshiri

Si u bë përzgjedhja e konkurruesve?

Konkurrentët e kësaj gare janë të moshës nga 6-13 vjeç të cilët janë përzgjedhur në shkollat e qytetit. Natyrisht që produksioni i kësaj patente te rëndësishme për fëmijë e para dhe e vetmja e këtij lloji në Shqipëri dhe në rajonin e Ballkanit, synon të edukojë artistikisht fëmijët dhe njëherësh të evidentojë talentet por natyrisht nëpërmjet garës. Producentët e këtij spektakli është shkrimtarja dhe gazetarja Irena Vreto.

Kush do të jetë në Juri?

Natyrisht që çdo garë ka jurinë e saj e cila nëpërmjet votimit shpall fëmijët e vitit 2017 për qytetin e Çorovodës të cilët në muajin qershor përfaqësojnë qytetin e tyre në garën mbarëshqiptare Miss&Mister Children Albania spektakël të cilin e organizojmë në qytetin bregdetar të Durrësit. Kryetar i jurisë në shfaqjen e Çorovodës do të jetë publicisti i njohur dhe gazetari Ëngjëll Musai, ndërkohë që do ketë përfaqësues të Bashkisë së qytetit, një nga bukuroshet më të njohura shqiptare në skenat botërore etj.

Cilat ishin pengesat në këtë organizim?

Ndoshta nuk do e besoni por gjithçka ka shkuar në mënyrën më të mire të mundshme dhe kjo e ka një arsye. Kryetari i Bashkisë Çorovodë z. Nesim Spahiu na ka kërkuar që produksioni i këtij eventi në turin e tij në Shqipëri të ndalte dhe në qytetin e vogël të zemrës së Skraparit për të mbushur me fëmijë të mrekullueshëm dhe shumë të talentuar. Ne sigurisht që iu përgjigjëm pozitivisht kësaj kërkese dhe tashmë po mbërrijmë në finale. Gjej rastin ta falënderoj publikisht z. Spahiu që me një gjest qytetar tregoi se fëmijët janë nën vëmendjen e Bashkisë qe ai drejton, për më tepër promovimi i vlerave që mbartin këta vogëlushë.

Sa konkurues do të marrin pjesë dhe ku u bazuat në zgjedhjen e tyre?

Në këtë garë marrin pjesë plot 130 konkurrente mes të cilëve 70 vajza dhe 60 djem. Tashme kjo garë zhvillohet prej tre vitesh në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Mal i Zi, teksa ne evidentojmë fëmijë që e duan skenën dhe artin, ndërsa në pak kohë ne i transformojmë ata në artistë të vërtetë.

Kush ju ndihmoi në këtë nismë me dëshirë dhe me bashkëpunim të sinqertë?

Ashtu si e theksova edhe me lart pa ftesën dhe dashamirësinë e kryebashkiakut z. Nesim Spahiu kjo garë nuk do mbërrinte në Çorovodë. Unë dua të falënderoj drejtuesit e shkollave 9-vjeçare të qytetit si dhe në mënyrë të veçantë drejtoren e Pallatit të Kulturës në këtë qytet që bashke me punonjësit e këtij institucioni na i kanë bërë punën mjaft të lehtë në parapërgatitjet për këtë spektakël.

Si u prit nga populli Skraparit ky organizim?

Në fakt unë udhëtoj në zona dhe qytete të ndryshme kudo ku ka shqiptarë, por mikpritja e këtij qyteti ka qenë shumë mbresëlënëse për mua. Madje dua të sjell një detaj të vogël, çdo ditë në prova fëmijët më shprehin dashurinë dhe mirënjohjen e tyre duke në sjellë buqeta me lule të mbledhura me duart e tyre në fushat e pamata. Jam e sigurt që dhe finalja do jetë një ditë e shënuar për gjithë banorët e Çorovodës.

A mendoni se përcollët një risi në organizimin e një qyteti që deri dje e kishte tabu diçka të tillë?