Zvicra ofron pagë 3 mijë euro në muaj për punë në bujqësi

Bujqit janë konsideruar tradicionalisht si punonjësit me të keq paguar. Por kjo mund t’i përkasë së kaluarës. Oferta e krahut të punës në bujqësi ka rënë, aq sa në shumë vende evropiane ka mungesë bujqish. Të gjendur përballë kësaj situate, pronarët e mëdhenj të tokave në Zvicër janë duke ofruar paga të paimagjinueshme për punëtorë. Më konkretisht, në kantonin e Tiçinos paguhet 3 mijë euro për të kultivuar tokën. Lajmi është shpërndarë nga një gazetë e përditshme lokale e quajtur “La Provincia di Varese”. Sipas gazetës, në kantonin e Tiçinos shumë ndërmarrje bujqësore po përballen me vështirësi të mëdha, për të gjetur punonjës lokalë dhe i drejtohen emigrantëve të vendeve të tjera si, Portugalia dhe Polonia. Përballë kësaj situate emergjente, Unioni Zviceran i Fermerëve ka nisur së bashku me Sekretariatin Shtetëror të Zvicrës, një projekt pilot në 10 ferma. Iniciativa parashikon punësimin e emigrantëve. Paga sipas MAPO është përrallore edhe për vendet e zhvilluara të BE-së, por në Zvicër ajo konsiderohet krejtësisht e zakonshme. “Ne paguajmë pagën minimale të parashikuar nga ligji prej 2300 frangash në muajin e parë dhe 3200 franga duke filluar nga muaji i dytë”,- citon gazeta sekretarin i Unionit të Fermerëve Tiçinez, Sem Genini. Në euro kjo përkthehet 2200 euro për muajin e parë dhe 3100 euro pagë duke nisur nga muaji i dytë.





Sistemi i punës në Zvicër





Zvicra është një vend shumë stabël sa i përket tregut të punësimit. Edhe kriza ekonomike në skenën botërore nuk priret të shkaktojë efekte katastrofë. Koha me orar të plotë e punëtorëve mesatarisht është 41,7 orë në javë. Për të gjithë që punojnë, me orar të plotë kanë të drejtë për pushime të paguara të paktën 20 ditë pune në vit. Kjo është më pak se në shumë vende tjera evropiane. Festat publike ndryshojnë nga kantoni në kanton, por në përgjithësi janë tetë ose nëntë. Nga një studim i bërë nga banka më e madhe zvicerane UBS në vitin 2009 duke përfshirë 73 qytete në mbarë botën rezulton se qytetet Cyrihu dhe Gjeneva ofrojnë paga më të larta neto si dhe fuqia blerëse më e madhe në krahasim me qytetet tjera në mbarë botën. Te rrogat ka dallime të mëdha sa i perket niveleve të pagesës. Nga një sondazh i bërë nga Statistikat e Zvicrës në të ardhurat kombëtare (2005) sipas kantoneve tregon një dallim të madh në mes pagave më të larta dhe më të ulëta, diku 77 000 CHF franga zvicerane në vit. Në qytetin e Bazelit ishte 115 178 CHF në vit ndërsa në Jura 38 070 CHF. Këto dallime shpjegohen me natyrën e veprimtarive ekonomike të zhvilluara në fusha të ndryshme. Ndërmarrjet farmaceurike në kantonin e Bazelit japin paga të larta. Edhe Cyrihu dhe Gjeneva ende gëzojn paga relativisht të larta për kok banori si dhe pushtet të fortë blerës. Shkalla e papunësisë ndryshon sipas regjionit ku zonat ku flitet frëngjishta dhe italishta kanë norma më të larta se ato të gjermano-folëse. Gratë priren të jenë më keq se burrat e prekur dhe të huajt janë të prekur më keq se sa zviceranet. Një në katër nga të ardhurat në Zvicër është i huaj. Ekonomia zvicerane nuk do të mund të funksiononte pa punëtorë të huaj të të gjitha llojeve. Marrëveshja ndërmjet Zvicrës dhe Bashkimit Evropian për lëvizjen e lirë të njerëzve ka sjellë një fluks të punëtorëve nga vendet e BE-së. Gjithashtu, një ligj që i ka dhënë përparësi qytetarëve zviceran ndaj të huajve në ndarjen e vendeve të punës u shfuqizua.

Numri më i madh i punëtorëve të BE-së janë nga Italia, ku shumica prej tyre vijnë në Zvicër për qëndrime afatshkurtra. Zakonisht, italianët janë grupi i mundshëm për të qëndruar në Zvicër për 30 vjet ose më shumë. Gjermanët përbëjnë një grup tjetër shumë të mëdh, ku Zvicra është bërë vendi i duhur për emigrantet gjerman. Shumica e tyre kanë tendencë për të qëndruar në vend për më pak se katër vjet dhe kanë kualifikime të larta si menaxherë, mësues dhe punonjës nga fushe e mjekësisë. Një grup tjetër i puntorëve vjen edhe nga vendet fqinje si Gjermania, Franca dhe Italia ku puntorët punën e kryejn në Zvicër ndërsa me banimin e bëjn në shtetet e tyre









Organizimi i zyrës së punësimit në Zvicër





SECO – Drejtoria e Punës - www.seco.admin.ch

Autoriteti Zvicern i Tregut të Punës është përgjegjës për zbatimin e Aktit të Shërbimeve të Punësimit dhe të Sigurimit të Papunësisë. Partnerët e tij në kryerjen e këtyre detyrave janë kantonet, qendrat rajonale të punësimit, qendrat logjistike për masat e tregut të punës dhe fondet e papunësisë. Tërësisht në përputhje me moton "Fokusuar në Punë" Autoriteti Zviceran i Tregut të Punës së bashku me partnerët e saj, është duke luftuar papunësinë. Ajo siguron të ardhura të arsyeshme zëvendësuese dhe përpiqet për të ri-integruar punëkërkuesit në tregun e punës në kohën më të shkurtër të mundshme. Në këtë proces kërkon jashtë dhe promovon bashkëpunimin mes institucioneve të përfshira me tregun e punës. Ajo mbron të punësuarit në fushën e punësimit të përkohshëm. Dhe kjo përfaqëson Zvicrën në çështjet ndërkombëtare.





Qendrat e punësimit:

Së pari rreth qendrave të punësimit do japim shkurtimisht kuptimin e tyre në katër gjuhë, anglisht, gjermamosht, frëngjisht dhe italisht pasi që edhe webfaqja e qendrave të punësimit ndryshon.

RAV - Regional employment centres www.jobarea.ch

RAV - Die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren www.treffpunkt-arbeit.ch

ORP - Offices régionaux de placement www.espace-emploi.ch

URC - Uffici regionali di collocamento www.area-lavoro.ch





Çfarë janë RAV?

Qendrat rajonale të punësimit (RAV) janë zyrat të specializuara në vendosjen e punës, tregun e punës dhe të papunësisë. Aktualisht ka rreth 130 qendra të RAV-së, dhe është rrjeti më i madh i punësimit në Zvicër. Nëse ju jeni një punëdhënës me vendet e lira për të mbushur ose ju jeni të papunë dhe në kërkim të punës, ju duhet të kontaktoni njërën nga zyrat më të afërta të RAV-it.





Ju jeni në kërkim të një pune

Këshilltari i RAV-it do t'ju bëj të ditur opsionet e ndryshme të hapura për ju (vetë-shërbimin në vendet e RAV-it, shkëmbimeve të punësimit në internet etj.) Juve do ju jepen shumë këshilla dhe e gjithë ndihma që ju duhet. RAV drejton një bazë të dhënash të vende të lira të punës i cili ju jep qasje në njërin prej shkërmbimeve më të mëdha të punësimit dhe më të rifreskuar në Zvicër.





Ju jeni të papunë

Ju mund të përfitoni nga njohuritë e këshilltarit tuaj nga çështjet në lidhje me papunësinë. Këshilltari juaj do t'ju mbështesë gjatë periudhës tuaj të papunësisë dhe sugjeroj mënyrat e ri-integrimit në tregun e punës.





Ju jeni një punëdhënës

RAV-i është vendi i duhur për të shkuar nëse jeni duke kërkuar për puntor. Ju vetëm duhet të kontaktoni zyrën më të afërt të RAV-it në zonën tuaj dhe jepni këshilltarit tuaj një profil të llojit të personit që ju po kërkoni. Ju gjithashtu mund të reklamoni punën tuaj direkt në faqen e internetit apo të shikoni në databasen e tyre për kandidatët e ardhshëm.

Nëse keni ndonjë pyetje të pakuptueshme, lirshëm mund ti kontaktoni zyrat e RAV-it.





