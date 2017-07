Zyrtare: Ja kur do të zhvillohet “El Clasico” e parë për sezonin 2017/18 (Foto)

“El Clasico” e parë për sezonin 2017/18 do të zhvillohet me 20 dhjetor, derisa ajo kthyese me gjashtë maj.





Është hedhur shorti për edicionin e ri te La Ligas, ku kampioni, Real Madridi, do të nisë mbrojtjen e titullit si mysafirë ndaj Deportivo de La Coruna, përcjell Gazeta Express.





Ndërsa nënkampioni, Barcelona, do të përballet me Real Betis në Camp Nou në sfidën e parë.





“El Clasico” e parë për sezonin 2017/18 do të zhvillohet me 20 dhjetor në xhiron e 17 në La Liga në "Santiago Bernabeu", derisa ajo kthyese me gjashtë maj, dy xhiro para përfundimit të kampionatit në "Camp Nou".