“You’ll never walk alone” për Hysajn? Edhe Klop ndjek mbrojtësin

Tifozeria e Napolit është ndër më te zjarrtat në Itali dhe Elseid Hysaj e ka shprehur disa herë publikisht faktin se përballë tifozëve të tillë, çdokush e ka të vështirë të largohet drejt një klubi tjetër. Por nëse ka një tifozeri e cila mund të thuhet pa frikë se është më e veçantë se e Napolit dhe që mund të bëjë Hysajn të ndërrojë mendje, është ajo e Liverpulit, klub i cili mendohej se po ndjek me shumë interes futbollistin shqiptar.





Ashtu si shumë klube të tjera angleze, edhe Liverpuli po monitoron mbrojtësin e përfaqësueses kuqezi, me objektivin për ta afruar në verë. Mediat italiane kanë zbuluar se Jurgen Klop kërkon të përforcojë krahët e prapavijës dhe dy emrat që ka piketuar janë Matia De Shiljo i Milanit dhe pikërisht Elseid Hysaj.





Më shumë se aspekti ekonomik i marrëveshjes, për Hysajn sigurisht që do të kishte më shumë vlerë transferimi në një prej ekipeve legjendare të futbollit botëror, me një tifozeri unike e cila ka bërë për vetë disa nga figurat me të mëdha të këtij sporti.