Xhaka entuziast përpara takimit ndaj Swansea







Today





Granit Xhaka ka folur për takimin e rradhës të skuadrës së tij Arsenal, e cila përballet këtë fundjavë me Swansea, ndeshje e vlefshme kjo për kampionatin anglez.

Mesfushori kosovar Xhaka edhe në këtë takim pritet të luaj nga minuta e parë, teksa e pret me entuziazëm këtë takim.

“Nesër përballja me Swansean. Përpara topçinj”, ka shkruar Xhaka në profilin e tij në Facebook.