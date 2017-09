Volejboll për femra, Tirana mposht Partizanin dhe ngre Kupën

Tirana ka fituar edicionin e 72-të të Kupës së Federatës në Volejboll për femra duke mundur Partizanin me 3 sete.





Në ndeshjen e zhvilluar në palestrën sportive "Feti Borova", dy skuadrat e kryeqytetit kanë zhvilluar një ndeshje të luftuar në setet e para, që më pas u dominua nga vajzat bardheblu.





Tirana e Gorenzës kishte mundur kampionet e Barletit për të mbërritur në finale dhe kishte një plus më shumë në letër, ndërkohë Partizani e pati më të lehtë me Teutën për të mbërritur deri këtu.