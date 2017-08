Gareth Bale çdo ditë e më shumë është larg Real Madridit, pas paraqitjeve të tij të dobëta në fazën përgatitore. Ai po kërkohet me ngulm nga Manchester United dhe trajneri i saj, Jose Mourinho.





Manchester United nuk do të shkojë më lartë se 100 milionë euro për ta sjell Gareth Balen në Premier Ligë.