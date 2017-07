Video/ Ronaldo kapet "mat" nga pastruesja ne hotel

Ylli portigez, Cristiano Ronaldo është bërë sërish protagonist dhe ka tërhequr vëmendjen e të gjithëve.





Kësaj here, sulmuesi i Realit shihet në një video të postuar në "Youtube", teksa një pastruese e hotelit e fotografon me të brendshme në korridor pasi ky i fundit ka harruar derën kyçur. Sigurisht që gjithcka ka të bëjë me një spot publicitar, të veshjeve të brendshme për meshkuj e firmës së njohur që disponohet nga sulmuesi i Real Madrid, “CR7”. Videoja është përhapur me shpejtësi të madhe në internet.