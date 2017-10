Vështirësi për t’u ulur në Rinas, 40 minuta panik në avionin e Kombëtares

Shqipëria u mund dje në transfertë ndaj Spanjës me rezultatin 3-0, por ky nuk ka qënë problemi i vetëm për kuqezinjtë. Gjatë kthimit për në Shqipëri me avionin çarter, ku ndodheshin stafi së bashku me futbollistët si dhe një grup biznesmenësh dhe mbështetës së Kombëtares ka pasur disa momente paniku.