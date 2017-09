UEFA e konfirmon, Kosova me dy skuadra në kompeticionet europiane

Shtëpia më e madhe e futbollit europian UEFA edhe njëherë e ka konfirmuar lajmin se Kosova do të luaj me dy skuadra në garat e Europës.





Gazetari i Supersport Kosova, Arlind Sadiku ka kontaktuar me “UEFA Media” të cilët ia kanë konfirmuar lajmin se Kosova do të paraqitet me dy klube, një në Ligën e Kampionëve dhe një në Europa Ligë – ashtu siç ishte vitin e kaluar.





Megjithatë do të ketë ndryshime sa i përket paraqitjes së parë historike të klubeve të Kosovës.





Kampioni i Superligës do të luaj një ndeshje parakualifikuese, ku do t’i ketë tre kundërshtar potencial – nëse kalohet kjo fazë, atëherë fiton të drejtën për të luajtur në kualifikime.





Njëjtë vlen edhe për fituesin e Digitalb Kupës, ku fituesi do ta ketë një prej 15 kundërshtarëve të mundshëm për fazën e parakualifikimit.





Kujtojmë se sezonin e kaluar kishim dy skuadra Trepça ‘89 si kampion i Superligës dhe Prishtinën si kampion i Kupës së Kosovës.