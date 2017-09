Udhëtimi i “tifozëve mbarëshqiptarë” në Maqedoni, policia i ndjek hap pas hapi

Përditësim ora 14:45-Autobusët me tifozë shqiptarë janë nisur tashmë drejt vendtakimit të tyre të drekës në Maqedoni, në qytetin e Kumanovës. Aty, të gjitha grupimet që i janë bashkuar kësaj “ekspedite mbarëshqiptare”, do të bashkohen për t’u nisur më pas drejt Strumicës, ku sonte zhvillohet ndeshja Maqedoni-Shqipëri.





Autobusët shqiptarë shoqërohen hap pas hapi nga policia maqedonase, pasi një patrullë i shoqëron duke u ndërruar në kufirin e çdo qyteti. Për momentin nuk ka pasur asnjë incident gjatë rrugës dhe gjithçka ka vijuar normalisht.





Ora 12:00- Tifozët kuqezi do të jenë të kufizuar në numër në sfidën e sotme në Strumicë ndaj Maqedonisë për shkak të kapacitetit të ulët të stadiumit, por kjo gjë me sa duke nuk i ka penguar për të bërë një organizim model. Nëpërmjet një bisede me një nga antarët e tifogrupit “TKZ”, “Panorama Sport” ka arritur të mësojë edhe organizimin e sotëm. Plot 150 tifozë shqiptarë janë nisur nga Tirana në orët e para të ditës së sotme. Mësohet se ky grupim do të vijojë rrugëtimin drejt Prishtinës, ku atje pritet t’i bashkohen edhe 70 antarë të tifogrupit “Plisat”.