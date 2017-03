U tallën me bustin, skulptori: E pamundur t’i kënaqësh të gjithë, si reagoi Ronaldo

Presidenti i Portugalisë, Marcelo Rebelo de Sousa, vendosi që aeroportin e kryeqytetit t’a emërojnë Cristiano Ronaldo dhe për këtë arsye një skulptor u zgjodh për bërjen e një busti që do qëndronte në hyrje të terminalit.





Santos, emri i skulptorit, kaloi tre javë për të ndërtuar bustin përpara se të transportohej në kryeqytetin portugez për t’u lyer në bronz. Por pas zbulimit të tij shumë nbetën të befasuar pasi nuk paraqiste ashtu siç pritej portretin e Ronaldos.





Për këtë arsye shumë filluan të tallen në rrjetet sociale. Ku të paktë nuk ishin as ata që deklaruan se i ngjante më tepër sulmuesit irlandez Niall Quinn se sa 32 vjeçarit, por Santos ka insistuar se është i kënaqur me krijimin e tij.