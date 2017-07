U shndërrua në një legjendë tek Manchester United, Ronney në fundjavë zyrtarizon rikthimin te Everton

Për Wayne Rooney-n sezoni që u mbyll nuk mund të konsiderohet pozitiv pasi për herë të parë pas shumë vitesh nuk kishte një rol lideri te Manchetser United.





Muaj më parë u përfol për një largim nga “djajtë e kuq”, por më në fund duket se një vendim është marrë.





Të martën në mbrëmje u njoftua se 31-vjeçari nuk do të udhëtonte drejt Amerikës për turneun veror pasi në fundjavë do të kompletonte transferimin e tij si futbollist i lirë tek Everton.





Gjithashtu është mësuar se së shpejti Wayne do të mbaj një takim me menaxherin e Everton, Ronald Koeman. Londinezët pretendojnë se së bashku me Rooney në klub të mbërrijë një tjetër sulmues, Oliver Giroud nga Arsenal.