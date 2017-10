U ndëshkua me të kuqe në pjesën e parë, Qarab ia del edhe pa Agollin

Në takimin e sotëm në kampionatin e Azerbajzhanit mes Qarabag dhe Sabail kapiteni i kombëtares shqiptare, Ansi Agolli, është ndëshkuar me të kuqe në minutën e 10-të të takimit.





Futbollisti i Qarabag mori dy të verdhë që në pjesën e parë, dhe më saktësisht në minutën e 43-të, e pa veten të përjashtuar, teksa i drejtohej kartoni i dytë i verdhë nga ana e arbitrit.